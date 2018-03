Grootste cryptobeurs zoekt heil in Malta

Binance werd vorig jaar in China opgericht en groeide al snel uit tot de grootste cryptocurrency beurs ter wereld. Met de opening van een nieuw kantoor in Malta hoopt het bedrijf die positie te verstevigen en te profiteren van het gunstige klimaat voor cryptobedrijven in het land.

'Malta heeft erg progressieve regels ten aanzien van cryptomunten en fintech', zegt Binance-oprichter Zhao Changpeng. 'We zijn optimistisch dat er snel een samenwerking met een bank daar kunnen aankondigen.'

Toezichthouders van China tot de Verenigde Staten nemen cryptomunten als de bitcoin steeds strenger onder de loep. Malta daarentegen ontpopt zich meer en meer als goede vestigingsplaats voor fintechbedrijven. Zo wordt er gewerkt aan een officieel certificeringssysteem voor blockchain-gerelateerde bedrijven, en aan toezicht op de introductie van nieuwe cryptomunten.

Binance heeft kantoren in meerdere landen. De hoofdvestiging verhuisde vanuit China al naar Japan, maar ook daar kwam er steeds meer tegenwind van toezichthouders. Topman Zhao werd binnen een jaar na de oprichting miljardair.