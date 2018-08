Grootste deel cryptogeld Coinhive komt terecht bij tien mensen

Het ontginnen van cryptogeld via websites blijkt een lucratieve bezigheid, zij het voor maar een kleine groep mensen. Dat schrijven onderzoekers aan de RWTH Aachen universiteit. Zij bekeken de websites die cryptogelden ontginnen via scriptjes van Coinhive, en berekenden dat er elke maand zo'n 250.000 dollar aan Monero via deze methode wordt ontgint. Zo'n 85 procent daarvan gaat naar tien gebruikers, meldt hun rapport.

Cryptojacking

U kent Coinhive als het bedrijf achter de 'cryptojacking' methode, die een alternatief voor online advertenties probeert te vormen. Een website kan via Coinhive een script installeren dat berekeningen uitvoert voor de Monero blockchain en zo de cryptomunt ontgint. Op die manier leent elke gebruiker van de site zijn computerkracht even uit om cryptogeld te ontginnen. Coinhive haalt de beloning voor al dat ontginningswerk op, houdt 30 procent van het vergaarde geld en stuurt de rest door naar de eigenaar van website, of minstens degene die de code (al dan niet op legale wijze) geïnstalleerd heeft. Zoals dat gaat met nieuwe manieren om geld te vergaren, werd de methode namelijk al snel door malafide figuren geadopteerd om bijvoorbeeld cryptojackers als malware op andermans website te zetten, of om dergelijke scriptjes zonder medeweten van gebruikers te draaien.

Veel geld, weinig eigenaars

Voor hun rapport bekeken de onderzoekers de scripts van Coinhive zelf, en ze gingen die zoeken op de miljoen belangrijkste websites. Meestal worden die namelijk in websites met veel verkeer gestopt. Omdat die eigenaar in de code staat, konden de onderzoekers uitvissen welke accounts het meeste verdienden aan Coinhive scripts. En dat blijkt een zeer klein aantal gebruikers. Een derde van alle links die de onderzoekers vonden, kwam van één gebruiker, en 85 procent van de links kon worden getraceerd naar een groep van tien 'power users'. Het lijkt er dus op dat de dienst winstgevend kan zijn, maar wel voor een zeer klein aantal gebruikers. "Hoewel het waarschijnlijk winstgevend is voor Coinhive," zo meldt het rapport, "blijft het nog de vraag of 'mining' een werkbaar alternatief is voor advertenties."

Nog uit het onderzoek blijkt dat Coinhive nog geen grote trend is. Het onderzoek schat dat 0,8 procent van de sites die ze onderzochten de ontginningcode gebruikten, en dat Coinhive zelf zo'n 1,18 procent van alle ontgonnen Monero voor zijn rekening neemt.