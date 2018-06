GTT is klaar met overname Interoute

GTT nam in februari Interoute over voor 1,9 miljard euro. Interoute beheert één van Europa's grootste onafhankelijke glasvezelnetwerken en cloud networking platformen. Door de overname breidt GTT zijn Tier 1 wereldwijde IP-netwerk uit. Het netwerk van GTT bevat hierdoor ruim 400 Points of Presence, omvat 24 grootstedelijke gebieden en verbindt 126 steden in 29 landen.

De overname komt er nog geen 2,5 jaar nadat Interoute zelf concurrent Easynet overnam voor 402 miljoen euro. Toen had het bedrijf de ambitie om zelf uit te groeien tot een Europese ict-provider.

GTT verwacht dat de integratie van het bedrijf zo'n 3-4 kwartalen zal duren.