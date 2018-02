GTT neemt Interoute over

Interoute beheert één van Europa's grootste onafhankelijke glasvezelnetwerken en cloud networking platformen. Door de overname breidt GTT zijn Tier 1 wereldwijde IP-netwerk uit. Het netwerk van GTT bevat hierdoor ruim 400 Points of Presence, omvat 24 grootstedelijke gebieden en verbindt 126 steden in 29 landen.

De overname versterkt de positie van GTT in software-defined wide area networking (SD-WAN) en voegt 15 datacenters, 17 virtuele datacenters en 51 colocatiefaciliteiten toe aan het cloud connectiviteitsplatform van GTT. Ook krijgt GTT de beschikking over de infrastructuur-, edge- en hosted services van Interoute.

De overname komt er nog geen 2,5 jaar nadat Interoute zelf concurrent Easynet overnam voor 402 miljoen euro. Toen had het bedrijf de ambitie om zelf uit te groeien tot een Europese ict-provider.

Klantenbestand vergroot

Daarnaast breidt GTT door de overname zijn klantenbestand fors uit. Het bedrijf voegt ruim 1.000 strategische grootzakelijke en carrier klanten toe, die hun hoofdkantoor hoofdzakelijk in Europa hebben gevestigd. Ook treedt het sales-, operationeel en klantenservice team van Interoute toe tot GTT.

"De overname van Interoute is een belangrijke mijlpaal in het realiseren van ons doel mensen te verbinden in organisaties en over de gehele wereld", aldus Rick Calder, directeur van CEO van GTT. De bedoeling is om de overname binnen een klein jaar af te ronden. "Volgend op ons succesvolle overnamemodel, verwachten wij deze integratie in drie tot vier kwartalen af te ronden en een post-synergy van zeven- tot acht maal de genormaliseerde EBITDA of beter op een pro forma basis te realiseren."

'Spannend nieuw hoofdstuk'

"Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor Interoute, GTT, onze klanten en ons team", aldus Gareth Williams, CEO van Interoute. "De gecombineerde assets en krachten van onze twee bedrijven creëren een krachtig portfolio van hoge capaciteit, lage latentie connectiviteit en innovatieve cloud en edge infrastructuurdiensten om onze klanten in de digitale economie te ondersteunen."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.