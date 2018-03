'Hacker Amerikaanse Democratische partij was Russische agent'

Guccifer 2.0 is de 'eenzame hacker' die verantwoordelijk wordt gesteld voor het lekken van gestolen e-mails van de Democratic National Committee aan WikiLeaks. Die e-mails zorgden in de aanloop van de verkiezingen voor heel wat controverse, en worden door onder meer de Democratische kandidate Hillary Clinton zelf gezien als een van de redenen waarom ze voor Donald Trump de duimen moest leggen. Nu moet blijken dat de online identiteit van Guccifer 2.0 gestuurd wordt door een werknemer van de Russische cyberspionagedienst, de GRU. Volgens The Daily Beast heeft hij zichzelf ontmaskerd door per ongeluk zijn ip-adres vrij te geven.

De persona van Guccifer heeft zichzelf altijd voorgedaan als een 'lone hacker', een eenzaat die voor de lol de Democratische partij hackte, hoewel verschillende beveiligingsfirma's wel een link met Rusland vermoedden. Onderzoekers van ThreatConnect kwamen op basis van metadata in mails van Guccifer tot de conclusie dat de hacker een anonimiserende dienst genaamd Elite VPN gebruikte, een Russischevirtual private networking dienst met een uitgangspunt in Frankrijk, waardoor mails en verkeer van de man altijd naar een datacenter in dat land werd getraceerd. Maar één keer vergat de hacker om zijn VPN client op te zetten. Zo zou hij op de servers van een Amerikaanse socialmediabedrijf een ip-adres hebben achtergelaten dat hem plaatst in de kantoren van GRU, in Grizodubovoy Straat in Moskou, aldus ThreatConnect.

Die GRU is het webagentschap van de Russische geheime dienst. Het departement wordt door de Amerikaanse overheid geassocieerd met bijvoorbeeld 'Fancy Bear', het hackingcollectief dat onder meer op de netwerken van het Olympisch Committee, het Werelddopingsagentschap en verschillende Europese en Amerikaanse overheidsinstellingen zou zijn binnengedrongen.

De identiteit van de hacker kan gevolgen hebben voor het onderzoek dat de FBI, en speciaal gezant Robert Mueller, momenteel voeren naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In dat onderzoek heeft Mueller al 13 Russen in beschuldiging gesteld die als professionele 'trolls' voor Rusland zouden werken. In die hoedanigheid zouden ze onder meer vals nieuws verspreid hebben 'met het doel om de politieke en electorale processen in de VS te belemmeren, waaronder de presidentsverkiezingen van 2016'. In dat onderzoek heeft Mueller nooit naar het regime van Putin zelf gewezen, maar als blijkt dat Guccifer 2.0 voor de Russische overheid werkt, komt die beschuldiging wel erg dichtbij.