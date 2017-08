Hacker die Wannacry-malware stopte voorlopig vrij

Hutchins is bij het grote publiek beter bekend als de man die per toeval de Wannacry ransomware kon stopzetten. Maar tijdens een bezoek aan Las Vegas, waar hij enkele hackersconferenties bijwoonde, werd hij gearresteerd. De VS vermoedt dat Hutchins heeft meegeschreven aan de banktrojan Kronos, die hij daarna ook heeft verkocht.

Om op borgtocht vrij te komen moet Hutchins 30.000 dollar neerleggen. Maar die voorlopige vrijheid gaat wel gepaard met een gps-chip, een verbod om het internet te gebruiken of de VS te verlaten.

Volgens de FBI zou de Britse hacker hebben toegegeven dat hij malware code heeft geschreven. Maar die verklaring gebeurde zonder advocaat. Bovendien gaat het niet noodzakelijk om code die gebruikt werd in de bovengenoemde malware, zo deelde Hutchins in het verleden zelf al code die bedoeld was als proof-of-concept.