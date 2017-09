Hacker luchtvaartmaatschappijen lichtte ook Mobistar op

Na een klacht van vliegtuigmaatschappij Lufthansa kwam Kevin D. in de zomer van 2015 in het vizier van de speurders. Hij boekte vluchten en annuleerde ze daarna met als bedoeling geld te recupereren voor vluchten die hij nooit betaald had. Toen hij hierover eind augustus 2015 werd verhoord, gaf hij spontaan toe ook bij Mobistar (nu Orange) verschillende telefoontoestellen te hebben verkregen zonder die ooit betaald te hebben. In totaal ging het om goed dertig gsm's en tablets, samen zowat 17.300 euro waard.

De man slaagde erin te achterhalen op welke URL de betalingsbevestiging stond en omzeilde zo het systeem. De toestellen gaf hij weg of verkocht hij.

Vandaag is Kevin D. voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschenen. "Deze man heeft een duidelijk signaal nodig", aldus procureur Peter Peereboom. "Ook na de huiszoekingen en de tussenkomst van de politie bleef hij feiten plegen. Ik vorder 18 maanden met probatie-uitstel."

'Uit interesse'

Volgens de verdediging van de man deed hij dit vooral uit interesse voor software en niet om zichzelf te verrijken. "Hij bekijkt hoe websites in elkaar zitten en zoekt naar eventuele fouten", klonk het. "Hij heeft de feiten eerst zelf bij Mobistar gemeld, maar toen ze daar zeiden dat alles perfect in orde was, pleegde hij nieuwe feiten."

Rechter Erika Colpin maande de man aan zijn "gave op een andere manier aan te wenden." Volgende week moet hij zich in Brussel verantwoorden voor feiten tegen Thalys. Er loopt ook nog een onderzoek naar oplichting van Brussels Airlines waarvoor hij sinds vrijdag onder elektronisch toezicht staat.