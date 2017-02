Hacker publiceert inbraaksoftware iPhone

In de nasleep van de aanslagen in San Bernardino, Californië waarbij 14 mensen stierven in een schietpartij woedde een hevige discussie. De FBI wou de iPhone 5C van Rizwan Farook, een van de daders, inkijken voor verder onderzoek. Na enkele eigen pogingen gaf de veiligheidsdienst het op en vroeg Apple om hulp. Het technologiebedrijf weigerde, zelfs na een rechtzaak die werd aangespannen door de FBI. Zij vreesden dat met het unlocken van die iPhone, waarvoor een nieuwe versie van iOS geschreven moest worden, de FBI de mogelijkheid zou krijgen om de beveiliging van elke iPhone op de markt te omzeilen.

Omzeilen van beveiliging

De FBI kreeg uiteindelijk waarschijnlijk hulp van het Israëlische Cellebrite dat zich specialiseert in het omzeilen van beveiliging van mobiele apparaten. In januari werd een server van dat bedrijf gehackt en 900 gigabyte aan data werd buitgemaakt door een anonieme hacker. Cellebrite ontkende toen dat er iets van waarde was buitgemaakt, "de informatie bestaat voornamelijk uit over contactinfo van onze klanten."

De hacker plaatste delen van de buitgemaakte informatie vorige donderdag online. "Het is belangrijk om te laten zien dat als je deze instrumenten creëert, ze uiteindelijk zullen lekken," liet de hacker weten aan de website motherboard. "Het debat rond achterpoortjes in software zal niet verdwijnen, het zal waarschijnlijk toenemen aangezien we steeds meer naar een autoritaire samenleving evolueren,"

Jailbreak

Opvallend is dat veel van de iOS-gerelateerde code lijkt op die van jailbreak, software die sommige iPhonegebruikers installeren voor apps die niet compatibel zijn met de iPhone. Iets wat de hacker ook schrijft in zijn 'readme'. De nu publieke code zou grotendeels gemaakt zijn met een versie van jailbreak voor oudere modellen van de iPhone.