Hacker steelt gegevens van half miljoen Belgische patiënten

Er werden geen medische dossiers bemachtigd, maar uit de gestolen informatie blijkt bijvoorbeeld wel waarom iemand langs wilde gaan bij de dokter.

Wachtwoorden niet versleuteld

Digitale Wachtkamer is een website waar patiënten een afspraak kunnen maken bij hun huisarts. Een hacker vond een lek in de software en kon zo de paswoorden - die niet versleuteld waren - onderscheppen. Ook de boodschappen die patiënten versturen via de site, konden gelezen worden. Wie bij zijn huisdokter het portaal gebruikt kan dan ook best zijn wachtwoord veranderen , ook bij andere online diensten waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt.

"Het aantal patiënten dat het systeem gebruikt is iets meer dan 550.000 tot 660.000", reageert de zaakvoerder van de software. "Dat is enorm veel."

De hacker eiste van de zaakvoerder van het bedrijf in een e-mail 42 bitcoins, omgerekend 85.000 euro. Ook de artsen kregen een rekening. Het bedrijf achter Digitale Wachtkamer heeft intussen een klacht ingediend bij de Computer Crime Unit van de politie.

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be