Hackers dreigen met lekken nieuwe Pirates Of The Carribean

Bob Iger, de CEO van Disney, heeft zijn werknemers zelf ingelicht over de hack. De titel van de film werd daarbij niet vernoemd maar volgens Hollywoodwebsite Deadline zou het wel degelijk over Dead Men Tell No Tales gaan. Het vijfde deel in de filmreeks komt op 26 mei wereldwijd uit. De hackers dreigen de film beetje bij beetje online te zetten tenzij Disney een som geld betaalt in bitcoins. Het mediabedrijf weigert echter te betalen en werkt samen met de FBI om de hackers op te sporen.

De situatie vertoont veel gelijkenissen met de chantage van Netflix een tijd geleden. Ook toen eisten hackers geld om het nieuwe seizoen van Orange Is The New Black niet vrij te geven. Netflix weigerde met het geld over de brug te komen, waarop de serie daadwerkelijk gelekt werd.