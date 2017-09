Hackers hadden toegang tot vertrouwelijke informatie van Deloitte-klanten

De hackers hebben volgens de krant mogelijk vanaf oktober of november vorig jaar toegang gehad tot de systemen van Deloitte, dat het beveiligingslek echter pas in maart zou hebben ontdekt. Zij zouden zichzelf toegang hebben verschaft tot het systeem via een account waarmee zij in theorie ongelimiteerde toegang hadden tot de e-mailserver van de firma.

The Guardian weet te melden dat al zeker zes klanten te horen hebben gekregen dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Het dagblad vermeldt wel niet waar het de informatie vandaan heeft.

Deloitte is één van de vier grote consultancykantoren. Tot haar klanten behoren grote multinationals, maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse overheidsinstanties. Voor Deloitte ligt een cyberaanval een beetje gevoelig, omdat het haar klanten ook adviseert over hoe ze met cyberaanvallen moeten omgaan. Vijf jaar geleden werd het bedrijf nog door Gartner uitgeroepen tot de nummer één van de wereld in security consulting.