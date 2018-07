Hackers stelen Ethereum-munten van 'gedecentraliseerd' netwerk

Er werd voor 12,5 miljoen dollar aan Ethereum-munten gestolen en voor 1 miljoen dollar aan de minder bekende munt Pundi X. Het bedrijf wist met noodprotocollen de roof van nog eens 10 miljoen dollar aan crypto's van eigen Bancor-tokens (BNT) te voorkomen door ze te 'bevriezen' (onbruikbaar te maken).

Het bedrijf zegt in een mededeling op Twitter met tientallen cryptoplatformen te speuren naar de gestolen valuta. Dit moet het ook voor de dief moeilijker maken om de munten in te wisselen. De waarde van BNT ging dinsdag op verschillende cryptobeurzen stevig omlaag.

Bancor wist vorig jaar 153 miljoen dollar op te halen met de eerste uitgifte van munten via een Initial Coin Offering. In het eerste jaar van zijn bestaan verwerkte de Israëlische start-up meer dan 1 miljard dollar aan zogeheten tokenconversies. De smart tokens kunnen op ieder moment gekocht of verkocht worden door middel van smart contracts, zonder dat daarbij een cryptobeurs moet betrokken worden of zonder dat zelfs een tweede partij moeten gevonden worden om mee te ruilen.

In die zin verschilt Bancor van 'gecentraliseerde' handelsplaatsen zoals Coinbase die crypto-handelaars op één plaats met elkaar in contact brengen. Vrijdag uitte Ethereum-oprichter Vitalik Buterin nog zware kritiek op dergelijke machtige, gecentraliseerde handelsfora en zei hij dat de crypto-gemeenschap zich meer zou moeten richten op decentrale handel.

Bancor, dat zichzelf omschrijft als een decentraal netwerk, juichte die uitspraken toe. Critici, waaronder LiteCoin-oprichter Charlie Lee, wezen echter op de ironie dat Bancor nu op de roof reageert met strategiëen die typisch zijn voor een gecentraliseerd systeem.

A Bancor wallet got hacked and that wallet has the ability to steal coins out of their own smart contracts. 🤦‍♂️



An exchange is not decentralized if it can lose customer funds OR if it can freeze customer funds. Bancor can do BOTH. It's a false sense of decentralization. https://t.co/22UYygIhEF