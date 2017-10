Hackers weer aan de haal met NSA-geheimen (update)

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zou opnieuw belangrijke geheime documenten verspeeld, zijn, deze keer via de thuiscomputer van een onderaannemer. Dat schrijft de Wall Street Journal. De hack vond plaats in 2015 en er zou onder meer informatie zijn buitgemaakt over de manier waarop NSA in buitenlandse netwerken binnendringt en hoe het Amerikaanse netwerken beschermd. Het lek werd pas in het voorjaar van 2016 ontdekt.

Volgens bronnen van de krant zitten Russische staatshackers achter de aanval. Ze zouden daarvoor de veiligheidssoftware van Kaspersky hebben gebruikt, maar op welke manier ze dat klaarspeelden is niet helemaal duidelijk. Eugene Kaspersky heeft ondertussen op Twitter gereageerd met een mededeling waarin hij ontkent dat zijn bedrijf banden heeft met de Russische overheid. Hij zegt dat er van de beschuldigingen niets aan is en betreurt dat zijn bedrijf genoemd werd. "Als privaat bedrijf heeft Kaspersky Labs geen ongepaste banden met eender welke overheid, ook niet met Rusland, en de enige conclusie die we kunnen trekken lijkt dat Kaspersky Lab verstrikt is geraakt in een geopolitieke strijd," schrijft hij in een persmededeling.

De Amerikaanse overheid heeft Kaspersky, van oorsprong Russisch, al langer in het vizier. Zo heeft de VS het bedrijf onder meer verboden om mee te dingen naar contracten voor grote overheidsprojecten.

Het is ondertussen de derde keer dat onderaannemers van de inlichtingendienst documenten (al dan niet bewust) laten lekken. De bekendste is waarschijnlijk Edward Snowden die in 2013 zelf documenten op het internet lekte. Verder is er ook Harold Martin, die jarenlang geheim materiaal mee naar huis nam, tot ook zijn accounts werden gehackt.

