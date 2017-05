'Hackerscollectief' blijkt Luikse bakkersknecht

Sinds oktober 2015 werden Belgische overheidswebsites het slachtoffer van meer dan duizend cyberaanvallen. Het ging onder meer om de website van het Comité-I, dat de inlichtingendiensten controleert, de website van het FANC, die van Belgocontrol, de senaat, die van premier Michel en de website wallonie.be.

Ze werden allen opgeëist door het politiek gemotiveerde 'hackerscollectief' Downsec Belgium.

Een 'hackerscollectief' kan je Downsec eigenlijk sowieso niet noemen, want van hacken is geen sprake. Downsec breekt immers geen computersystemen binnen, maar legt websites plat door middel van DDoS-aanvallen: door een enorme hoeveelheid kleine pakketjes naar een server te sturen, raakt die overbelast. Daar is niet enorm veel computerkennis voor nodig.

Nu blijkt er nog een tweede reden waarom de naam 'hackerscollectief' slecht gekozen is: het gaat ook niet om een collectief. Uit berichtgeving van De Standaard blijkt immers dat de woordvoerder - de man met het Anonymous-masker - het enige lid is. Op het proces, dat gisteren van start ging, werd enkel hij - een Luikse bakkersknecht van achter in de twintig- verantwoordelijk gesteld. 'Downsec is hij en hij alleen', zei de openbaar aanklager.

Vele aanvallen gingen onopgemerkt voorbij door het vroege tijdstip ervan, soms om vier uur 's ochtends. Dat zou te maken hebben met zijn onregelmatige werkuren in de bakkerij.