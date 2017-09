Hands-on met de mixed reality headset van Acer

Toen Terry Myerson van Microsoft tijdens zijn keynote op IFA sprak over de mixed reality op Windows 10 (een combinatie van augmented reality en VR), verwees hij al snel naar de headsets die Dell, Lenovo en Acer vanaf dit najaar uitbrengen. Die van Acer begint volgens Myerson al bij 299 dollar waarop Data News zich afvroeg of je voor dat geld een deftige VR/AR/MR-headset krijgt, of eerder een snel samengesteld allegaartje.

We mochten dat later op IFA zelf uittesten op de stand van Acer. Wat krijgt u daar? Een headset met LCD-scherm met een resolutie van 2880X1440 (1440X1440 per oog), aangesloten via een HDMI 2.0 en usb 3.0 kabel die vier meter lang is om voldoende bewegingsruimte te krijgen. Het toestel weegt 440 gram en voelt daarmee meteen een pak lichter dan de Occulus Rift of HTC Vive.

Net zoals de Vive komt de bril van HTC overigens optioneel met twee controllers die verdacht hard lijken op die van de Vive: een langwerpig handvat met bovenaan een cirkel (waarmee de headset de positie herkent), een aantal knoppen en een 'terug naar Windows'-knop. Het voornaamste verschil is dat de controller van Acer ook een joystick heeft.

Qua draagcomfort moeten we opmerken dat de headset van Acer licht en dus comfortabel aanvoelt. De band om je hoofd kan je naar eigen voorkeur aanspannen met een draaischijf die we ook in de Hololens terugvinden. Vooraan het toestel zitten twee camera's die de omgeving scannen en de kabel met aansluiting loopt, net zoals bij de Vive en de Rift, langs de achterkant van je hoofd.

Ook bij het gamen zelf merken we dat Acer en Microsoft naar de Vive hebben gekeken. We spelen Ghostbusters waar we niet zelf kunnen stappen, maar wel telkens teleporteren om te bewegen. Maar belangrijker dan de eigenlijke gameplay is dat de mixed reality headset vlot reageert op onze bewegingen en, tijdens een testsessie van een kwartier, niet zwaar of irritant aanvoelt.

Duurder dan eerst gedacht

Op basis van onze hands-on moeten we concluderen dat Acer voor 299 dollar een degelijke concurrent heeft neergezet voor de twee pioniers op de markt. Alleen is dat laatste niet helemaal correct. Een standhouder van Acer kon geen exacte retailprijs op het toestel plakken, maar zegt wel dat het toestel met twee controllers erbij waarschijnlijk rond de 450-500 euro zal kosten. Het toestel voelt dus niet alleen gelijkaardig aan de HTC Vive, het benadert ook het prijskaartje.

Acer zal de headset aanbieden zodra Microsoft de Fall Creators Update voor Windows 10 uitrolt vanaf 17 oktober.