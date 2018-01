Hasseltse Corda Campus krijgt nieuwe raad van bestuur

De diensten- en technologiecampus Corda Campus kondigt aan dat er drie nieuwe bestuurders voortaan deel zullen maken van de raad van bestuur van het bedrijf. Een ervan is Jan Denys van Randstad. Corda Campus verwacht naar eigen zeggen dat hij het bedrijf zal kunnen helpen met het zich verder ontwikkelen als technologische hotspot.

Denys is momenteel de woordvoerder en public affairs verantwoordelijke bij Randstad. Daarnaast is hij ook arbeidsdeskundige, en maakte hij deel uit van de expertengroep Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

De twee andere nieuwe bestuursleden, advocate Rita Moors en ondernemer Georges Lenssen zijn beiden al gekend als ondervoorzitters van LRM, het Limburgse investeringsbedrijf achter Corda Campus. Ook zij zullen nu ook deel uitmaken van de zevenkoppige raad van bestuur van de Hasseltse campus.

De hervorming van de raad van bestuur van Corda Campus zou het gevolg zijn van een eerdere structuurwijziging bij LRM.