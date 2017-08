'HBO in onderhandeling met hackers'

Een lid van de hackersgroep die zichzelf Mr. Smith noemt, plaatste drie dagen geleden een dreigvideo online. Daarin eist de hackersgroep een halfjaarsalaris. Het zou om miljoenen dollars gaan, want de groep beweert jaarlijks tussen 12 en 15 miljoen dollar te verdienen met het afpersen van gehackte bedrijven.

De door de hackers gestelde deadline verstrijkt vandaag. Of HBO dat bedrag werkelijk zal betalen is niet duidelijk, maar volgens Amerikaanse media overweegt de betaalzender al langer om aan de eisen van de hackers tegemoet te komen. Dat moet blijken uit een e-mailconversatie van 27 juli, waarin HBO meer tijd vraagt om de miljoenen losgeld in bitcoins over te kunnen maken. De hackersgroep stuurde gisteren screenshots van die e-mail naar The Hollywood Reporter en Variety. Zij bevestigen dat zowel het e-mailadres van de HBO-vertegenwoordiger als dat van de hackersgroep correct zijn, wat niet wegneemt dat de screenshot nog steeds een vervalsing kan zijn.

'Beloning'

Als de e-mail authentiek is, dan blijkt eruit hoe voorzichtig HBO is in haar taalgebruik. 'U heeft ons verrast. In het licht van een professionele samenwerking, vragen we om de deadline een week uit te stellen. Als gebaar van onze goede wil, zullen we alvast een bug bounty betaling van 250.000 dollar overmaken', zou er te lezen zijn.

Het bug bounty-programma van HBO omvat beloningen voor zogenaamde 'white hats': goedwillende hackers die beveiligingslekken braafjes melden bij het bedrijf. Het aanbod komt zeer vreemd over, aangezien HBO hier duidelijk te maken heeft met 'black hats' - de hackers gaven zelf aan enkel uit te zijn op losgeld. HBO reageerde niet op verzoeken om commentaar te geven.

Contactgegevens Game of Thrones-cast gelekt

De hackers beweren 1.5 terabyte in handen te hebben, waarvan ze tot nog toe 3.4 gigabyte lekten. Daaronder een aflevering van de serie Room 104, wachtwoorden van beheerders, vertrouwelijke mails en vijf scripts van Game of Thrones. Ook is er een vertrouwelijk document gelekt van de Game of Thrones-cast, met daarin de telefoonnummers en e-mailadressen van onder meer Peter Dinklage, Lena Headey en Emilia Clark. De hackers claimen ook over afleveringen van de serie te beschikken, maar hebben er nog geen online gezet. Dat lijkt de grootste dreiging voor HBO.