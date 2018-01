'Heatmap van Strava niet helemaal anoniem'

De Heatmap komt tot stand met geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens van alle Strava-gebruikers. Toch kon de Brit Steve Loughran na een beetje puzzelen zien welke personen weleens een rondje over militaire basissen lopen of fietsen.

Spil in die methode zijn de zogeheten segmenten, een van de populairste functies van Strava, legt hij uit op zijn blog. Sporters kunnen een route, oftewel segment, uploaden waarop ze hun hardloop- of fietstijden vergelijken met die van andere gebruikers van de app. Met behulp van GPS maakt Strava automatisch een ranglijst aan van snelste wielrenners of hardlopers op dat traject.

Nadat hij het nieuws las dat de Heatmap hardlooprondjes toont van gebruikers op militaire basissen, speurde Loughran die routes af. Vervolgens tekende hij zo'n route uit op de site MapMyRide, waarna hij de GPS-data van het rondje downloadde. Die voerde hij in op Strava alsof hij er zelf had gerend, en maakte er een segment van. Na een dag maakte de app een ranglijst met Strava-gebruikers die de route het snelst hadden afgelegd, vaak met hun eigen naam.