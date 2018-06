Helft van jongeren laat Facebook links liggen

Moest het nog niet duidelijk zijn: Facebook is niet hip (meer). Toch niet onder tieners. De site waar hun familieleden over politiek zeuren en Minion memes delen, is niet de plek waar ze zelf veel tijd willen spenderen. Dat moet blijken uit een studie van het Pew Research Center onder Amerikaanse jongeren van 13 tot 17 jaar oud.

In die studie zegt 45% van de jongeren dat ze bijna constant online zitten. En die tijd spenderen ze voornamelijk op YouTube (82%), Instagram (72%) en Snapchat (69%). Amper de helft (51%) geeft aan naar Facebook te surfen. Andere populaire sites bij jongeren zijn Twitter (35%), Tumblr (9%) en Reddit (7%).

Dat verschil wordt nog groter wanneer de onderzoekers vroegen naar de site die ze het vaakst gebruikten. Daar komt Snapchat bovenaan met 35%, gevolgd door YouTube (32%) en Instagram (15%). Tien procent van de ondervraagde jongeren gaf aan dat ze het vaakst op Facebook zaten.

Het gaat hier, volgens Pew, om een verschuiving waarbij Facebook niet langer het belangrijkste sociale platform is voor jongeren. In een gelijkaardige studie van hetzelfde onderzoekscentrum, uit 2015, gaven nog 71% van de tieners aan dat ze Facebook gebruikten. Het sociale netwerk was op dat moment ook afgelijnd de grootste. Ongeveer de helft (52%) zat toen ook op Instagram, en 41% op Snapchat.