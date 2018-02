Helpt een app of een API het DNA van een bedrijf noodzakelijkerwijs digitaal te maken?

Deze bijdrage werd gescheven door Pieter De Rycke, IT-architect.

De meeste business managers zijn vandaag dan ook vertrouwd met apps en ook het concept 'API' is aan een opmars bezig. Maar help het ontwikkelen van een app of een API een traditioneel bedrijf noodzakelijkerwijs in zijn digitalisatie? Of kan het een bedrijf juist ook verder afremmen in zijn digitalisatie?

Als je kijkt naar het IT landschap van de meeste traditionele bedrijven dan zie je vaak een complex lappendeken van systemen en toepassingen die over een periode van vele jaren opgezet werden. Meestal werden die toepassingen ook stelselmatig via ad-hoc oplossingen met elkaar geïntegreerd.

Dit is de zogenaamde "technical debt" die interesten accumuleert op alle daaropvolgende digitale projecten. Veel traditionele bedrijven hebben dan ook problemen om tijdig te voldoen aan wettelijke verplichten zoals GDPR of om snel op digitaal en innovatief vlak te schakelen. Bij apps of APIs is de kostprijs van het integreren met de diverse IT systemen vaak vele malen hoger dan het effectief ontwikkelen van de app of API.

In een wereld waar digitalisatie alsmaar sneller gaat, moeten organisaties zich daarom meer bewust worden van deze technologisch opgebouwde schulden. Het is zoals met het aangaan van een financiële schuld voor een investering: een schuld opbouwen is op zich niet noodzakelijk negatief. Het kan een manier zijn om een business opportuniteit te grijpen om bepaalde zaken versneld te realiseren, maar het is wel belangrijk dat de gecreëerde schuld een bewuste keuze is en haalbaar blijft zodat dat de te betalen interesten onder controle blijven.

De IT zijde van de onderneming moet daarom veel meer focussen op het in kaart brengen van de technical debt en deze ook durven en willen communiceren naar de business toe. Aan business zijde moet het bewustzijn groeien dat het niet afbouwen van deze historische schuld de digitale toekomst van de onderneming ernstig hypothekeert.

Stel je als bedrijf dan ook de vraag hoe jullie digitalisatie momenteel aanpakken:

Focussen jullie vooral op het opleveren van die ene app of API? En zijn jullie je bewust van de bijkomende technical debt die jullie aan het genereren zijn?

Of zien jullie digitalisatie ook als het versterken van de IT architectuur en het reduceren van complexiteit binnen het IT landschap, met als doel een goede technologische basis te bouwen die toelaat om sneller te schakelen bij digitale projecten en initiatieven.