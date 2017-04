De Hertogh zal in zijn nieuwe job onder meer de relaties versterken met channel partners, agents en klanten. Hij komt over van Prodots waar hij managing director was. Eerder werkte hij ook voor Prodata Systems.

Het is niet de eerste keer dat De Hertogh bij Kyocera aan de slag gaat. Van 2009 tot 2014 was hij al sales director bij het bedrijf. Voor die tijd was hij EUropees director of business development bij Lexmark Europe en director operations bij Bpost.