Herbert Carracillo werkt sinds 2002 in diverse IT-functies bij Dexia, dat later overging in Belfius. In maart 2015 maakte hij de overstap naar Belfius insurance als ict executive manager om er in september 2015 cio te worden.

Die job laat hij nu achter zich om cio bij Sibelga te worden, waarbij hij ook lid wordt van de management board.