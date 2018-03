Het beste van MWC 2018

Vlaggenschepen

De grote aankondiging die iedereen zag aankomen was natuurlijk het nieuwe vlaggenschip van Samsung: de Galaxy S9 en S9 Plus. Met deze editie van hun topmodel neemt Samsung niet al te veel risico's, de focus ligt vooral op verfijning en niet zozeer op grote innovatie. Het design is niet al te veel veranderd ten opzichte van de S8, de vertrouwde headphone jack is nog steeds onderaan te vinden en ook Samsungs niet al te geliefde AI 'Bixby' is terug van de partij. De grootste vernieuwing zit in de camera. De camera achteraan is voor het eerst voorzien van twee verschillende diafragma's (F1.5 en F2.4) waartussen de telefoon kan wisselen. Ook de selfiecamera heeft een nieuwe functie gekregen met de zogenaamde AR emoji's, waarmee Samsung duidelijk een Android-alternatief wil bieden op Apple's animoji's. Samsungs nieuwe vlaggenschepen blijven in tegenstelling tot de iPhone X wel onder de 1000 euro. De Galaxy S9 is te koop vanaf 849 euro, voor een S9 Plus tel je minstens 949 euro neer.

Ook Sony komt op de proppen met enkele nieuwe modellen van hun high-end smartphones: de Xperia XZ2 en het kleinere broertje de XZ 2 Compact. De twee telefoons zijn op gebied van specificaties heel erg gelijkaardig: Qualcomm Snapdragon 845, 64GB opslag en een 2160x1080p scherm. De verschillen zitten hem in de grootte, de XZ2 heeft een 5,7 inch scherm, terwijl de XZ2 Compact het moet stellen met een 5 inch scherm en een iets kleinere batterij. De XZ2 kreeg ook nog een extra functie die we niet terugvinden op de compacte versie: 'Dynamic Vibration'-technologie. Hierdoor trilt de telefoon mee op basis van de content die je erop bekijkt. Dat kan gaan van meetrillen op de beat van wat muziek, tot een trilling geven bij bepaalde inputs in een game. De twee telefoons zijn vanaf 6 april te koop. Voor de grotere versie betaal je 799 euro, de XZ2 Compact zal 599 euro kosten.

Op MWC toont ook Asus de nieuwe versie van hun Zenfone-reeks. De Zenfone 5 komt in drie verschillende uitvoeringen: een lite-versie, die iets minder goede hardware heeft maar wel voorzien is van maar liefst vier camera's (twee vooraan en twee achteraan), de 'normale' versie die het met iets sterkere hardware en een camera minder moet stellen, en ten slotte nog het vlaggenschip, de Zenfone 5Z. Wat hier vooral opvalt is hoe hard de 5Z wel niet lijkt op een iPhone X. Van een heel gelijkaardige inkeping in het scherm tot geanimeerde emoji's, de Zenfone 5Z lijkt wel een iPhone X waar iemand Android Oreo heeft op geïnstalleerd. Maar dan wel voor minder dan de helft van de prijs van Apple's paradepaardje, namelijk 479 euro.

Midrange- tot budgettelefoons

Voor wie minder geïnteresseerd is in de absolute top van de smartphonewereld, waren er op MWC nog genoeg andere aankondigingen.

Nokia probeert terug een comeback te maken op de smartphonemarkt en daarvoor lanceren ze drie nieuwe telefoons die elk op een ander deel van de markt mikken. De 'Nokia 1' als echte budgetsmartphone met heel beperkte hardware en een prijskaartje van slechts 89 euro, de 'Nokia 6' die de stevige concurrentie op gebied van midrange-smartphones rond de 300 euro wil aangaan en dan ten slotte nog de 'Nokia 8 Sirocco', een vlaggenschip met de bijhorende specificaties en een prijs van 749 euro. Als 'kers op de taart' kondigde Nokia ook nog aan dat ze de oude Nokia 8110 opnieuw zullen uitgeven. Ze deden vorig jaar al iets gelijkaardigs toen ze de alom gekende Nokia 3310 in een nieuw jasje staken. Deze keer willen ze dus weer diezelfde nostalgiekaart uitspelen, maar met haar gele kleur en gebogen vorm doet de nieuwe uitvoering vooral nog denken aan een banaan.

Ook Wiko stelt twee nieuwe modellen voor waarmee ze op de midrange-markt inzetten. De 'Wiko View 2' en 'View 2 Pro' zullen respectievelijk 199 en 299 euro kosten en vallen vooral op met hun interessante schermverhouding. De ondertussen vrij gewone 18:9 verhouding laat Wiko links liggen en in plaats daarvan kiezen ze voor een 19:9 verhouding. Daarmee gaat Wiko de Essential Phone na qua design. De twee versies verschillen voornamelijk op gebied van hardware en camera's. Het 'pro'-model is natuurlijk voorzien van een krachtigere CPU, meer RAM-geheugen, opslag en krijgt ook een camera extra.

Een trend die we de laatste jaren zien, is dat midrange smartphones steeds meer beginnen te lijken op de duurdere modellen op gebied van design. Daar gaat ook Alcatel voor. Ze kondigen drie nieuwe modellen aan met als achterliggende filosofie dat een goedkopere smartphone nog altijd erg mooi kan zijn. De Alcatel 1, 3 en 5 zien er erg goed uit voor hun prijs, en de 5-reeks heeft zelfs wat weg van een Galaxy S7. De 1-reeks zal voor minder dan 100 euro over de toonbank gaan, de 3-reeks blijft onder de 150 euro, en de Alcatel 5 zal voor 229 euro verkocht worden. Maar wat er precies onder de motorkap zit, is nog niet helemaal geweten. Het is dus nog de vraag hoe vlot deze smartphones zullen draaien.

Android Go

Om ervoor te zorgen dat ook de lichtste hardware vlot Android kan gebruiken, komt er een nieuwe versie van Android: Android Oreo, Go Edition. Die mikt vooral op smartphones met slechts 1GB RAM-geheugen. Die telefoons hebben het nogal moeilijk om een volledige versie van Android vlot te laten lopen en daar moet Android Go verandering in brengen. Een iets lichtere versie van Android dus die toch meer opties moet bieden dan een 'feature phone'.

Niet alleen smartphones

De beurs mag dan wel Mobile World Congress heten, uiteraard zijn er nog andere dingen te zien dan nieuwe telefoons.

Zo komt Lenovo met de 'Motorola Health Mod'. Dat is een toestel dat je wijsvinger scant en dan tal van informatie doorstuurt naar je smartphone. Zo meet het apparaat je hartslag, bloeddruk, ademhaling en lichaamstemperatuur. Op termijn wil Lenovo daar ook de bloedsuikerspiegel aan toevoegen door middel van een software-update.

De Lenovo Health Mod meet onder meer: hartslag, bloeddruk, ademhaling, temperatuur. Allemaal vanaf de wijsvinger. Binnenkort ook bloedsuikerspiegel, zonder prik in de vinger, via een software-update. Gimmicky? Zeg dat eens tegen een diabetes type1-patiënt. #MWC2018 pic.twitter.com/OMgSA6zN3U — Sebastien Marien (@SebMarien) February 27, 2018

Verder toont securitybedrijf ESET de eerste beveiligingsapp voor smart tv's . Die app zal beschikbaar zijn in de Play Store op Android televisies en zal de tv scannen op malware. Het gaat dan over malware die het toestel gebruikt om cryptocurrency te minen of die toegang krijgt tot de ingebouwde webcam van een 'slimme tv' om zo binnen te kijken.