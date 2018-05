Het einde van het LCD-scherm voor de iPhone lijkt in zicht

Heldere, flexibele schermen en een beter contrast: dat is het grote voordeel van OLED. De schermen zijn wel een stuk duurder dan LCD, maar onder meer Samsung, Huawei, Google en OnePlus maken er in hun high-end-smartphones al enkele jaren gebruik van. Apple is daarin wat achtergebleven - momenteel beschikt enkel de iPhone X over een OLED-display - maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Naar verwachting komt Apple in september met drie nieuwe iPhones, waarvan er twee OLED-technologie zouden gebruiken en één - de goedkoopste - LCD. Vanaf 2019 zal zelfs geen enkele nieuwe iPhone nog met een LCD-scherm uitgerust worden. Dat kondigde het Zuid-Koreaanse IT-vakblad Electronic Times gisteren aan op basis van ingewijden.

Daarop begon het aandeel van de belangrijkste leveranciers van LCD-schermen voor iPhones te zakken. Het aandeel van Japan Display, dat het moeilijk heeft om de overschakeling naar OLED te maken, kelderde met 21 procent. Sharp, wiens topman twee jaar geleden al voorspelde dat Apple de stap zou zetten naar OLED, zag zijn aandeel met 4.3 procent dalen.

Afhankelijk van Samsung?

Als Apple effectief voor al haar iPhones overstapt naar OLED, dan zal het een ontzettend groot aantal van dergelijke schermen moeten laten produceren. Dat kan goed nieuws zijn voor Samsung, al jarenlang pionier op het gebied van OLED-schermen. Het Koreaanse bedrijf mocht bijvoorbeeld ook het OLED-paneel voor de iPhone X leveren. De definitieve overstap zou de afhankelijkheid van Apple van haar concurrent nog meer kunnen vergroten. De tweede producent van OLED-schermen, het Koreaanse LG Display, heeft het immers moeilijk om haar productie op te schalen. LG zag haar aandeel wel al met 6 procent stijgen.

Het is nog niet duidelijk wie de OLED-schermen zal produceren en Apple heeft zelf nog geen officiële commentaar gegeven, dus niets is zeker. Eerder deden er ook al geruchten de ronde dat Apple aan 'microLED' werkt, een nieuwe schermtechnologie die minder energie zou gebruiken dan LCD en OLED.