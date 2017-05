Het einde van huissleutels? Nuki introduceert zijn slim slot

De start-up is ambitieus en wil op korte tijd verschillende landen veroveren om Europese marktleider te worden. Na Oostenrijk en Duitsland is het product sinds kort ook verkrijgbaar in België en Nederland.

Wat maakt Nuki zoveel interessanter dan de concurrentie?

Ons voornaamste voordeel is het gebruiksgemak. Nuki is de enige speler die haar product bovenop de slotcilinder installeert, zonder aanpassingen aan de cilinder zelf. In een huurappartement mag je die slotcilinder meestal niet eens vervangen, maar met ons product is dat ook niet nodig. Een ander voordeel zijn de internetfuncties in combinatie met de Nuki Bridge. Zo kan je de Nuki met allerlei apparaten gebruiken en het slot vanop afstand bedienen. (Deze functies worden ook besproken in onze uitgebreide review nvdr.)

Delen Elke soort man-in-the-middle-aanval zal niet werken.

Hoe zit het dan met de veiligheid als je je apparaat met het internet verbindt?

We gebruiken een concept dat vergelijkbaar is met twee-factor-authenticatie. Dat betekent dat de digitale sleutel uit twee helften bestaat. Eén helft is lokaal te vinden op een chip in het smartlock, de andere helft staat op je smartphone. Enkel als beide delen overeenkomen zal het slot zich openen. Elke soort man-in-the-middle-aanval waarbij iemand het signaal onderschept om toegang te verkrijgen, zal niet werken. Ze hebben dan slechts een deel van de digitale sleutel, maar zijn niet in staat het andere deel te bemachtigen. Daarnaast gebruiken we AES 256-bit encryptie. Dus zelfs als men een signaal zou opvangen, is dat signaal nog steeds vrij sterk geëncrypteerd.

Wat gebeurt er wanneer de batterijen in het Nukislot er de brui aan geven?

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer acht maanden. Als ze bijna leeg zijn, zal je verschillende weken op voorhand een notificatie ontvangen. We raden ook aan een deurslot te gebruiken met een noodfunctie (dit maakt het mogelijk de slotcilinder te bedienen terwijl aan de binnenzijde een sleutel zit nvdr.). Zo kan je bij problemen het slot altijd fysiek openen.

Delen Theoretisch zou het mogelijk zijn dat iemand door een open raam naar Alexa roept om het slot te openen.

Hoe werkt de integratie met Amazon Alexa?

Daarvoor moet je de Nuki gebruiken in combinatie met de webaccount en de Nuki Bridge. Zo kan je het slot ook bedienen via het internet. Daarna gebruik je de app om de Alexafunctie te activeren. Met Alexa kan je alle klassieke commando's geven aan het slot door middel van je stem. Bij het openen van de deur hebben we echter een extra veiligheidsfunctie toegevoegd. Theoretisch zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat iemand door een open raam naar Alexa roept om het slot te openen. Daarom vraagt de digitale assistent ook naar een pincode alvorens de deur ontgrendeld wordt.

Heeft u plannen om andere producten als Amazon Alexa op dezelfde manier te integreren?

Ja, we zijn van plan Google Home beter te integreren alsook de Apple Home Kit waarmee je de deur kan openen met Siri. De integratie van de Home Kit is iets moeilijker omdat Apple meer restricties heeft en het een specifieke chipset van Apple vereist. Er moet dus eerst een hardware-aanpassing doorgevoerd worden.

Zorgt de integratie van zoveel andere producten ook niet voor meer kwetsbaarheden?

Delen De gebruiker moet zelf beslissen welke producten hij toelaat in zijn huis die gelinkt zijn aan de Nuki.

Nee, omdat we geen integraties maken die op vlak van beveiliging schade kunnen aanrichten.

Zelfs indien er bijvoorbeeld door de schuld van Amazon een beveiligingslek zou zijn in Alexa?

Theoretisch gezien, ja. Maar dan bevindt het probleem zich buiten onze controle. Natuurlijk worden we erdoor beïnvloed maar de schade wordt niet veroorzaakt door Nuki, dus de schuld ligt niet bij ons. De gebruiker moet zelf beslissen welke producten hij toelaat in zijn huis. Onze API is openbaar, iedereen kan daarop bouwen wat hij wil. We kunnen de veiligheid niet garanderen van elk product dat op basis daarvan gemaakt wordt.

Hoe gaan jullie mensen overtuigen de Nuki te installeren?

We weten dat Nuki een heel viraal product is. Veel mensen delen hun ideeën over het product online. Iedereen heeft overigens een deurslot thuis maar niemand vindt sleutels echt aangenaam. Het idee dat sleutels kunnen vervangen worden door een smartphone spreekt mensen hoe dan ook aan.

Hoe gaat het met de Belgische verkoop?

Die zit nog in de beginfase. We zijn op de markt gekomen in november 2016 en de initiële focus lag op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarna verlegden we onze focus naar België en Nederland omdat er daar na de Duitstalige markt de meeste vraag was naar ons product. De mentaliteit van Belgen en Nederlanders naar dat soort producten toe is heel open. Het enige cijfer dat er op verkoopsgebied toe doet, is dat we tienduizend sloten in gebruik hebben, vooral in Duitsland.

Hoe zit het met de concurrentie?

We kijken niet erg naar de concurrentie. In de markten waar we aanwezig zijn, weten we dat we succesvoller zijn dan de rest. Enkel in West-Europa zijn er 31 miljoen huizen familiehuizen waarvan maar tienduizend ons systeem gebruiken. We besteden dus beter meer aandacht aan het uitbreiden van ons klantenbestand dan aan onze concurrentie.