Het einde van ruimtetelescoop Kepler nadert door brandstoftekort

De Kepler-telescoop, genoemd naar de bekende astronoom Johannes Kepler, is een satelliet die sinds 2009 om een baan om de aarde draait. De ruimtetelescoop werd vooral bekend omwille van de meer dan 2.000 exoplaneten die ruimteorganisatie NASA met behulp van het tuig heeft ontdekt.

Knipperlichtjes

Exoplaneten zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden, en die net als de Aarde om een ster draaien. Het bestuderen van zo'n planeten kan ons meer leren over ons universum, de Aarde en het bestaan van buitenaards leven. De meest effectieve manier voor een telescoop om een exoplaneet te ontdekken, is door uit te kijken naar het plots knipperen van licht in het universum. Zo'n fenomeen duidt vaak op een planeet die voor korte tijd een ster heeft afdekt in haar draaibeweging.

Kepler begon al langer tekenen van slijtage te vertonen. In 2013 raakten twee van de vier reactiewielen, die de telescoop deden bewegen, defect. Het was belangrijk dat Kepler steeds op een zelfde cluster van sterren gefocust bleef, en dus vreesden wetenschappers toen al voor de toekomst van de telescoop. Kepler is er in gelaagd om stabiel te blijven met behulp van de overige reactiewielen, en door rekening te houden met de druk die door zonnewind wordt uitgeoefend.

Lege tank

Maar dit keer is er geen ontkomen meer aan. Kepler zal binnen enkele maanden ophouden met werken, want de ruimtetelescoop raakt door zijn voorziene brandstofvoorraad heen. NASA kan geen precieze datum zeggen, maar de voorspelling is gebaseerd op een berekening.

De Amerikaanse ruimteorganisatie maakt ook duidelijk dat er geen plannen zijn om de brandstofvoorraad van Kepler te opnieuw aan te vullen. De telescoop bevindt zich op meer dan 149 miljoen kilometer van onze aarde, en een dergelijke missie zou simpelweg te prijzig zijn. Bovendien wordt Kepler een jaartje ouder, en in de toekomst zou de ruimtetelescoop alleen nog maar mankementen gaan vertonen.

Opvolging verzekerd

Toch zegt NASA dat het einde van Kepler niet het einde van het bestuderen van exoplaneten betekent. In de eerste plaats is het analyseren van data van de bekende ruimtelescoop een tijdrovend proces, waardoor we ook de komende tijd nog wel even over 'nieuwe ontdekkingen' van de ruimtetelescoop zullen horen. Hoewel NASA eerder al een manier heeft uitgetest waarbij machine learning van Google data van de ruimtetelescoop analyseert.

De Amerikaanse ruimteorganisatie heeft ondertussen ook al enkele opvolgers voor Kepler klaargestoomd. In April lanceert NASA de 'Transiting Exoplanet Survey Satellite' (TESS): een nieuwe telescoop die letterlijk het werk van Kepler moet verderzetten. Ten slotte is er nog een andere, geavanceerdere satelliet met een prijskaartje van 10 miljard dollar, de James Webb-ruimtetelescoop. Die lancering staat gepland in de lente van volgend jaar.