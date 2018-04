Het totaal aantal apps in de App Store maakt een eerste duik

Het analysebedrijf Appfigures heeft voor het eerst sinds het ontstaan van de App Store een daling vastgesteld van het totaal aantal apps. In het begin van 2017 had de applicatiewinkel van Apple nog een totaal van 2,2 miljoen apps, maar op het einde van het jaar klokte de App Store af op 2,1 miljoen.

Opvallend is dat de app-winkel van Apple ook een andere beweging maakt dan de Play Store van concurrent Google. Terwijl er zo'n 100.000 iOS apps minder waren op het einde van 2017, nam het aantal Android-apps met 30 procent toe. Google kende vorig jaar de grootste toename van nieuwe apps sinds 2014.

Kerkhof opruimen

Maar wat is er dan precies aan de hand met de App Store? Apple heeft vorig jaar grote kuis gehouden in van wat je het best kan omschrijven als haar 'digitale kerkhof van apps'. De techgigant verwijderde alle oude apps die niet meer voldeden aan de huidige technologiestandaarden, en die niet meer compatibel zijn met de huidige line-up van iOS-toestellen.

Sinds de komst van iOS 11 heeft het besturingssysteem ook afscheid genomen van toepassingen die die niet volgens de 64-bit-architectuur zijn gebouwd. Ontwikkelaars hebben een deadline gekregen waarop hun 32-bit-apps geüpdatet moesten zijn. Wie die deadline niet haalde, kreeg eind vorig jaar te zien hoe zijn app verwijderd werd.

Strengere beoordeling

Daarbij komt dat Apple vorig jaar ook een strengere manier van het beoordelen van apps heeft aangenomen. Het bedrijf maakte komaf met antivirus-apps, klonen van bestaande apps en andere apps die een te lage kwaliteit hadden. Niet alleen kaatste het bedrijf bijvoorbeeld nieuwe antivirus-apps af, het verwijderde ook de bestaande apps in die categorie.

Al hebben we daarmee nog steeds niet het volledige verhaal verteld. Het is een opvallende trend bij ontwikkelaars dat er het afgelopen jaar meer originele iOS-apps hun intrede hebben gemaakt op Android dan omgekeerd. De Play Store mocht vorig jaar bijna 17.500 apps verwelkomen die oorspronkelijk van iOS komen, ofwel meer dan het dubbele van de cijfers die Apple kan voorleggen.

Hoewel er enkele duidelijke verklaringen te vinden zijn voor de vermindering van iOS-apps, is het opvallend dat Google's platform er wel in slaagt om aan een hoog tempo te blijven groeien.