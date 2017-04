Hewlett Packard Enterprise neemt Nimble Storage definitief over

Nimble Storage is een leverancier van ssd en all-flash storage arrays die voorzien zijn van predictive analytics en monitoring software voor een hoge beschikbaarheid van applicaties en data. De overname werd eerder gemeld door Suresh Vasudevan (CEO Nimble Storage) en Meg Whitman (CEO HPE).

Nimble staat bekend als hybrid array storage specialist die de storage area network (san) opnieuw uit wist te vinden samen met concullega's Tegile en Tintri. De omzet van Nimble had een stijgende lijn, maar er werd de laatste kwartalen verlies geleden.

All Flash

Nimble, dat 10.000 klanten heeft en via het Nimble Storage Partner Program zijn oplossingen verkoopt, biedt onder andere de Predictive All Flash arrays aan die snelle flash performance en InfoSight Predictive Analytics combineren en daarmee een snellere doorvoer van data realiseren. De Nimble AF-Series All Flash arrays zijn verkrijgbaar in vier modellen: AF3000, AF5000, AF7000 en AF9000.

Cloud

De Nimble flash storage oplossingen gaan nu het bestaande HPE 3PAR en MSA aanbod versterken. Niet alleen de hardware is interessant, ook de cloud-gebaseede InfoSight Nimble array monitoring en predictive analytics software. Nimble Storage biedt verder Nimble Cloud Volumes. Dit is een multicloud storage service op enterprise niveau voor applicaties in Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS). Cloud Volumes is ook heel interessant voor HPE klanten.

Hyperconverged

HPE is bezig zijn datacenter aanbod te versterken, de vraag naar bepaalde producten daalt. Daarom kocht HPE eerder hyperconverged infrastructuur specialist SimpliVity voor 650 miljoen dollar. Simplivity is samen met concurrent Nutanix een top leverancier in de markt voor hyperconverged oplossingen. Simplivity specialiseert zich op hyper-converged infrastructure appliance (HCIA), momenteel de grootste groeimarkt in opslag.

HPE wil met de overnames van Nimble en Simplivity zich beter wapenen tegen concurrenten zoals Cisco, Dell EMC, NetApp, Pure Storage en Tintri.

