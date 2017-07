Hewlett-Packard voor de rechter wegens ras- en leeftijdsdiscriminatie

Het gaat om een stevige aanklacht van twee ex- en één huidige werknemer van het bedrijf, alledrie veertigers van Afro-Amerikaanse afkomst. Al gaat het om een class-action rechtszaak namens alle huidige, vorige en toekomstige werknemers ouder dan veertig en/of van Afro-Amerikaanse afkomst.

De concrete beschuldigingen slaan op de periode van toen HP Inc en HPE nog één bedrijf waren. Daarbij zouden ze selectie- en evaluatiepraktijken hanteren die jonge blanke werknemers bevoordelen waardoor oudere en zwarte collega's disproportioneel sneller ontslagen werden. Hewlett-Packard voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door om te besparen.

Zwarte en oudere werknemers die niet ontslagen werden misliepen ook vaker promoties, ongeacht het feit dat ze beter of even goed presteerden dan hun jongere en blanke collega's, staat te lezen in de aanklacht, die kon bemachtigt door The Register.

De praktijk werd mogelijk gemaakt omdat HP overdadig veel blanke mensen zou inzetten in een 'vaag' selectieproces volgens de klacht. Die laat volgens de aanklagers te veel ruimte voor subjectiviteit en persoonlijke voorkeur om mensen te promoten, wat te veel ruimte laat voor willekeur en de ventilatie van racisme tegenover Afro-Amerikaanse werknemers.

HPE reageerde intussen al tegenover The Register en ontkent de beschuldigingen. "HPE heeft een langdurig beleid van gelijkwaardige tewerkstellingsmogelijkheden en is toegewijd aan een cultuur van inclusiviteit en diversiteit. Tewerkstellingsbeslissingen bij HPE zijn gebaseerd op legitieme factoren ongerelateerd aan leeftijd, ras of andere beschermde karakteristieken." HP Inc reageerde nog niet.