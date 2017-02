Historisch: allereerste race tussen zelfrijdende auto's

Sinds enkele jaren kennen we het fenomeen van de Robocup, waarin verschillende robotteams het in een voetbalmatch tegen elkaar opnemen. Het bedrijf Roborace wil de ontwikkelingen in robotica en artificiële intelligentie nu ook naar het autocircuit brengen. Roborace maakt de racewagens, die gestuurd worden door de verschillende software van de deelnemende teams.

Vorig weekend vond de eerste allereerste manche plaats in Buenos Aires. Twee zelfrijdende voertuigen namen het tegen elkaar op. De racewagen die als eerste over de finish kwam, haalde snelheden tot 185 kilometer per uur. De andere wagen sneed op een bepaald moment een bocht te scherp aan en crashte.

De crash laat zien dat Roborace nog een lange weg te gaan heeft. Al roept het ongeluk meteen ook een van de voordelen van dergelijke races op: spectaculaire crashes zonder dat bestuurders kunnen gewond raken. Een ander voordeel is dat er op termijn geen plaats voor een chauffeur moet voorzien worden, waardoor de racewagens aerodynamischer gemaakt kunnen worden.

Roborace droomt van een volledige competitie van zelfrijdende racewagens. Op 1 juli staat alvast een manche in Brussel gepland. Voor wie meer wil weten over de ontwikkeling van Roborace, kan terecht op deze documentaire.