Hoe de uitlegvideo de Snapchatgeneratie verovert

Wat?

Een goede explainer legt een onderwerp helder en correct uit in drie à vier minuten. Hij maakt vaak gebruik van animatiebeelden en korte zinnen in ondertiteling. Zo hoeft de kijker het geluid van de telefoon of computer niet eens aan te zetten.

De uitlegvideo is een nieuwe manier om de feiten of achtergronden bij het nieuws over te brengen, maar leent zich net zo goed voor meer tijdloze thema's. Zo wordt bijvoorbeeld ook het accent van acteur Kevin Spacey in House of Cards ontleed, een optische illusie uitgelegd, of NASA's missie naar Pluto in hapklare brokken voorgeschoteld. Allemaal onderwerpen die na een week niet al oud nieuws zijn.

Nieuwsmedia focussen het liefst op 'evergreens', video's die over een paar maanden nog altijd het bekijken waard zijn - en dus wat opbrengen. Want nu jongeren steeds minder geneigd zijn om een abonnement op krant of tijdschrift te kopen, moeten mediabedrijven op zoek naar andere bronnen van inkomsten. En door de uitlegvideo's, die wel aanslaan bij de Snapchatgeneratie, te laten voorafgaan door advertenties, kan er vrij makkelijk geld worden verdiend.

De video's worden grotendeels verspreid via Facebook. Met de 1,79 miljard gebruikers die het sociale platform nu heeft, is het interessant geworden voor - Engelstalige - media om hun berichten wereldwijd te verspreiden.

Wie?

Een van de sites die uitmunten in nieuwe vormen van digitale communicatie is Vox.com. Die nieuwssite is in 2014 opgericht door Ezra Klein, een voormalig wonderkind van The Washington Post. Vox.com wil het nieuws begrijpelijk maken voor de lezer en maakte daarvoor als een van de eerste gebruik van uitlegvideo's. 'Sommige mensen hebben maar een paar minuten in de rij bij Starbucks om het laatste nieuws mee te krijgen', verklaarde Melissa Bell van Vox.com aan DIGIDAY. 'Dat betekent niet dat we aan hen geen aandacht moeten besteden. Een explainervideo is een doeltreffende manier om dat wél te doen.'

Het succes van Vox.com werd snel gekopieerd door andere nieuwssites met een jonge doelgroep, zoals Buzzfeed. Later volgden 'oude media' als The New York Times en The Washington Post. Nu waait de videotrend ook over naar ons land. Zowel De Morgen en de VRT met deredactie.be als HLN.be experimenteren ermee.

Waarom?

We communiceren steeds meer via video. Skype kenden we al langer, maar ook diensten als Whatsapp en Facebook zetten steeds meer in op video. Videoplatform YouTube groeit ieder jaar met 60 procent in omvang en volgens onderzoekers van telecombedrijf Cisco zal het wereldwijde internetverkeer in 2019 zelfs voor 80 procent uit video bestaan.

Het hoeft dus niet te verbazen dat uitgevers hun focus naar video verschuiven. Ze zien de advertentie-inkomsten bij hun bladen dalen, waardoor elders naar geld gezocht moet worden. Video is interessant vanwege de relatief hoge advertentietarieven die gehanteerd worden. Door een video op Facebook of YouTube te plaatsen, bereikt een uitgever bovendien makkelijk mensen die anders niet snel met zijn nieuwsmerk in aanraking zouden komen.