Hoe geraakt u de VS in zonder dat de grenscontrole aan uw accounts zit

Vorige maand schreven we nog dat Homeland Security Secretary John Kelly zijn grenscontrolediensten de mogelijkheid wilt geven om bezoekers naar wachtwoorden voor hun sociale media te vragen. Dat is voorlopig nog geen werkelijkheid, maar ondertussen wordt het wel duidelijk dat de grenscontroles voor bezoekers aan de VS strenger worden. Websites als Medium noteren bijvoorbeeld het verhaal van Sidd Bikkannavar, een NASA-wetenschapper en Amerikaans staatsburger, die door grenspolitie werd onderzocht bij thuiskomst op 30 januari. Hij werd onder meer gevraagd zijn telefoon te ontsluiten die, nogmaals, van NASA is en dus gevoelige informatie kan bevatten. De man mocht pas beschikken wanneer hij effectief zijn pincode doorgaf. Wie van plan is naar de VS te trekken in de komende weken of maanden, is dus gewaarschuwd.

De Amerikaanse grenspolitie heeft al langer de mogelijkheid om uw elektronische toestellen te doorzoeken en in het huidige klimaat lijken ze ook geneigd om dat steeds vaker te doen. Maar heel praktisch: hoe kan u vermijden dat uw volledige digitale leven in de handen van de Amerikaanse bureaucratie terecht komt?

Volgens de wet

Laten we duidelijk zijn: privacyregels gelden niet voor de grens. De zogeheten '4th en 5th amendments' van de Amerikaanse grondwet tellen niet in de grijze zone die een grenspost is, en al helemaal niet voor niet-staatsburgers.

Stap één is dus om gewoon beleefd mee te werken. Als Belg of Europeaan op een Amerikaanse luchthaven mag je ervan uitgaan dat je niet veel rechten hebt. Hoe vriendelijker je zelf blijft, hoe beter. Als de grensagent beslist dat je lastig doet, is het mogelijk dat je op het vliegveld huiswaarts wordt gezet. Weet dat je in principe heb je het recht om wachtwoorden te weigeren. Neem je bijvoorbeeld een geëncrypteerde laptop mee, dan kan je weigeren die te ontsluiten. Of je daarna ook over de grens geraakt, is een andere vraag.

Ook een oplossing: laat je persoonlijke smartphone en laptop thuis. De Amerikaanse grenscontrole kan niets doorzoeken dat bij jou in de living of op kantoor ligt. Dit is de simpelste voorbereiding, maar toegegeven, het is niet makkelijk om te reizen zonder je vertrouwde technologie. Een mogelijke oplossing is een 'reiskit': een aparte, goedkope laptop of gsm met alleen de gegevens erop die je tijdens je reis nodig hebt. Denk bijvoorbeeld ook aan een werk-gsm, of een oud model waar je sim-kaart in past. Hoe minder gegevens op je toestellen staan, hoe beter.

Back-ups

Moet je toch je toestellen meenemen, bereid ze dan voor door back-ups te maken en de lokale gegevens en apps te wissen. Je bent waarschijnlijk automatisch ingelogd op alle sociale media-apps in je telefoon. Met een ontsloten smartphone kan de grensagent dus vrij makkelijk in je Twitter, Facebook en Dropbox, mail etc. Ook zonder wachtwoorden te vragen. Dat kan niet als die apps niet op uw smartphone staan. Een mogelijke oplossing is dan ook om het toestel naar fabrieksstandaarden te 'resetten' voor je de grens over trekt. Zo neem je een 'leeg' toestel mee en kan je, eens aangekomen, je apps en gegevens opnieuw downloaden. Hetzelfde kan je doen met laptops. Denk er daarbij wel aan dat je gegevens veilig verwijdert met bijvoorbeeld apps als Eraser. Op die manier is de kans kleiner dat er makkelijk traceerbare gegevens achterblijven.

Een laatste stap zijn dummy accounts. Een dummy account is een 'alternatieve' account voor pakweg Facebook of mail, waarop niets staat dat tegen jou gebruikt kan worden. Dit gaat al vrij ver, en gaat er ook vanuit dat de grensagent jouw wachtwoorden mag vragen, of dat je publieke accounts genoeg informatie bevatten om je de toegang te ontzeggen. Het is bijvoorbeeld een optie als u zich op Twitter vaak druk maakt over buitenlandpolitiek, of als u mailt met pakweg dissidenten wiens gegevens echt niet gelekt mogen worden. Om een en ander geloofwaardiger te maken, moeten die account liefst wel al langer bestaan, en niet twee dagen voor je trip zijn aangemaakt.

Een beetje voorbereiding

Over het algemeen is het een kwestie van afwegen hoeveel je privacy waard is. Er valt wat voor te zeggen om op je strepen te staan maar het kan je enkele uren tijd of een deportatie kosten. Anderzijds kan je ook een kleine hoeveelheid geld in je privacy investeren om bijvoorbeeld een goedkope telefoon en reislaptop te kopen. De hoeveelheid reizigers die aan de grens volledig gefouilleerd worden en hun elektronische apparaten moeten afgeven is voorlopig erg klein, maar met een klein beetje voorbereiding, zoals het wissen of uitloggen van accounts, kom je al een heel eind.