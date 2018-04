Hoe Google het aantal podcast-luisteraars wil verdubbelen

Terwijl Apple-gebruikers al sinds 2012 iTunes hebben, moesten Android-gebruikers totnogtoe externe apps installeren als ze naar een podcast willen luisteren. Volgens Zack Reneau-Wedeen, Google's podcast-manager, luistert een iPhone-gebruiker nu gemiddeld tien keer meer naar podcasts dan iemand met een Android-smartphone. Dat wil hij gelijktrekken door Android podcastvriendelijker te maken. "Onze missie is om het aantal mensen dat naar podcasts luistert binnen een aantal jaar te verdubbelen", vertelt hij aan Pacific Content.

Eén aspect daarvan is nu al te merken: net als tekst, afbeeldingen en video-resultaten, zullen ook podcasts prominent opduiken in Google's zoekresultaten. Wie op een Android-toestel een bepaalde podcast googelt, krijgt nu meteen een lijst met de recente afleveringen, de mogelijkheid om die af te spelen, om zich erop te abonneren en om die als snelkoppeling toe te voegen.

Je hoeft daarbij geen aparte app te installeren - de snelkoppeling naar de webpagina verschijnt automatisch tussen je apps. Deze gepersonalisserde 'homebase' toont alle podcasts waarop je ingeschreven bent. Net als bij andere goede podcasts-apps is het mogelijk om afleveringen te downloaden en offline te beluisteren, om de snelheid aan te passen en om terug te gaan naar afleveringen die je nog niet volledig beluisterd had. Je krijgt er ook persoonlijke aanbevelingen voor andere podcasts die je mogelijk interessant vindt.

Wie over een Google Home beschikt (of eender welk toestel met Google Assistant), kan zijn of haar favoriete podcast bovendien oproepen met een stemcommando. Daarbij wordt alles gesynchroniseerd tussen verschillende toestellen. Stop je in het midden van een podcast op je Google Home, en wil je later voortluisteren op je smartphone, dan speelt die gewoon verder waar je gestopt was.

Nu de podcastmarkt stilaan volwassen aan het worden is, en er ook meer advertentiegeld naartoe gaat, ziet Google duidelijk een opportuniteit in het groot aantal Android-gebruikers dat nog niet naar podcasts luistert. Via zoekresultaten en een gebruiksvriendelijk ecosysteem, wil het hen ermee laten kennismaken. Meer toelichting zal het bedrijf wellicht geven op haar ontwikkelaarsconferentie Google I/O, begin mei.