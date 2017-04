Hoe meer Facebookgebruikers, hoe minder corruptie

De Indiase onderzoekers Sudipta Sarangi en Chandan Kumar begonnen in 2012 het verband tussen het gebruik van sociale media en de omvang van anti-corruptieprotesten te onderzoeken in meerdere landen. In dat jaar vonden in India grote betogingen plaats tegen overheidscorruptie. Sociale media speelden daarbij een belangrijke rol. In 2011 waren sociale media ook bij de Arabische Lente een factor geweest.

Meer dan 150 landen

"Onze eerste resultaten waren bemoedigend: in een klein staal, met een beperkt aantal landen, vonden we een significante, negatieve correlatie tussen Facebook-penetratie en corruptie", zegt Sarangi, die het onderzoek nu afrondde aan de Amerikaanse Virginia Tech-universiteit.

Ze verzamelden Facebook- en corruptiegegevens over meer dan 150 landen, van Denemarken, het minst corrupte, tot Somalië, het meest corrupte land ter wereld.

Hun initiële conclusie werd bevestigd: hoe meer mensen Facebook gebruiken in een bepaald land, hoe minder de overheid er zich aan corruptie bezondigt.

Ook in landen met weinig of geen persvrijheid, is het verband duidelijk. "Deze studie onderstreept het belang van vrijheid op het internet, die in veel landen bedreigd is," zegt Sarangi. "Door te laten zien dat sociale media de corruptie negatief kunnen beïnvloeden, bieden we nog een reden om de vrijheid op het internet te verdedigen."

Geloofwaardigheid

"Sociale media zijn een goedkope en snelle manier om informatie te delen en een groter publiek te bereiken om protesten te organiseren tegen de corrupte activiteiten van ambtenaren en politici. Het is daarom geen verrassing dat autoritaire regeringen hun greep op de sociale media willen versterken."

Bovendien delen mensen op Facebook berichten met vrienden en familie. Die persoonlijke band versterkt de geloofwaardigheid van een bericht. Mensen zijn ook sneller geneigd te reageren, om hun solidariteit met familie of vrienden te tonen.

In open landen heeft Facebook een veeleer complementaire rol, naast de klassieke media.

Het is de eerste studie die op zulke grote schaal de link tussen sociale media en corruptie onderzoekt.

De studie verscheen in het vakblad Information Economics and Policy.

(IPS)