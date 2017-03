Hoe technologie ons seksleven kan veranderen

In het jaar 2045 heeft één op de tien jongeren seks gehad met een op een mens lijkende robot. Over vijf jaar wordt het gangbaar om een eerste date in een virtuele omgeving te hebben. En in 2025 kun je lichaamsdelen van je partner 3D-printen die reageren op tast, om seks op afstand realistischer te maken. Het is slechts een greep uit tientallen voorspellingen in het eind 2016 gepubliceerde rapport Future of Sex. De Canadese journaliste Jenna Owsianik, (schrijfster van de website futureofsex.net) en futuroloog Ross Dawson bespreken daarin samen de huidige stand van zaken in de seksindustrie en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

"Doordat we dagelijks praten met producenten en andere mensen in de seksindustrie hebben we een goed idee van wat er speelt", zegt Owsianik. "Technologie zal veel meer invloed gaat hebben op onze seksualiteit dan we nu voor mogelijk houden. Virtual reality-porno bijvoorbeeld. De huidige consumenten zijn nog early adopters, maar over tien jaar is het doodnormaal."

Het is geen toeval dat de porno-industrie een voorloper is in virtual reality-entertainment. Pornografie is al vaker een drijver van technologische innovatie geweest. De VHS-videoband werd groot door porno, net als het vroege internet. De website Pornhub (qua bezoekersaantal de vijftigste website ter wereld) heeft 1800 VR-films online staan. Daar werd in 2016 volgens techblog Techcrunch 38 miljoen keer naar gezocht.

Teledildonics en seksrobots

Virtual reality-porno is slechts een van de technologische innovaties op het gebied van seksualiteit. Er komen ook nieuwe manieren om seks te bedrijven. Een voorbeeld is teledildonics. Dat zijn seksspeeltjes die op afstand te besturen zijn, bijvoorbeeld op de smartphone. De speeltjes kunnen worden bestuurd door een avatar, of een partner op afstand.

In deze categorie zijn er dildo's en vibrators, maar ook om minder expliciet seksuele apparaten. Denk aan kussens die de hartslag van je partner op afstand nabootsen, zodat het lijkt alsof er iemand naast je in bed ligt. "In de toekomst gaan we misschien toe naar volledige lichaamspakken, die de input die iemand anders op afstand geeft vertaalt naar lichamelijke sensaties," zegt Bryony Cole, sekstherapeut in opleiding en maker van de podcast Future of Sex.

De voordelen voor mensen in een langeafstandsrelatie spreken voor zich, maar het wordt ook mogelijk om dit soort speeltjes te integreren in (virtual reality-)pornografie. "Straks wordt het mogelijk om van je van je favoriete pornoster orale seks te kopen en met een speciaal daarvoor ontworpen apparaat de fysieke sensatie daarvan te ervaren", zegt Cole. Andere nieuwe vormen van pormografie zijn hologrammen of robotische kopieën van pornosterrren, en mogelijk zelfs Hollywoodsterren. Zo bestaat er al een seksrobotversie van Scarlett Johansson.

Het bedrijf dat de Real Doll maakt, een levensgrote, siliconen pop, zegt in april van dit jaar met een kunstmatig intelligente en robotische pop te komen. De gebruiker kan via een smartphone-app programmeren hoe verlegen, intelligent, seksueel, vriendelijk, enzovoort is. En de robot kan leren van de gebruikers voorkeuren en daarna nieuwe gesprekken of seksuele bewegingen initiëren. Die poppen zijn nog goed van mensen te onderscheiden, maar dat verschil wordt volgens Owsianik in de toekomst steeds kleiner. Eng? Owsianik denkt van niet. "Het is in feite een supergevoelige minnaar, die weet wat jij wilt, nog voordat je het zelf weet. Met een slimme seksrobot kom je veel meer te weten over je eigen lichaam. Het brengt mensen dichter bij elkaar."

Sextech

Technologische innovatie op het gebied van seksualiteit wordt ook wel 'sextech' genoemd. De term is geïntroduceerd door Cindy Gallop, eigenaar van de website MakeLoveNotPorn.tv. Dat is een soort Youtube voor zelfgemaakte seksvideo's. "Geen porno", zegt Gallop, "maar real world sex". Haar doel is niet zozeer technologische vooruitgang, maar een open publieke discussie over de rol van seks in het leven. "De alomtegenwoordigheid van porno en ons onvermogen of onwil om open over seks te praten, zorgt ervoor dat voor veel jongeren porno als sekseducatie fungeert. Maar seks is zoveel meer dan porno."

Het opzetten van haar platform gaat niet zonder slag of stoot. Veel diensten en producten werden geweigerd aan haar bedrijf. "Het heeft me vijf jaar gekost een zakelijke bankrekening te openen. Paypal weigert ons, net als mailtechnologiebedrijf Mailchimp." Hoewel seks op internet big business is, rust er blijkbaar nog een groot taboe op. "Niemand wil met seks geassocieerd worden."

Daarom begon ze de term 'sextech' te pushen. "Ik definieer dat als technologie die grensverleggend opereert op het gebied van menselijke seksualiteit. Ze scheppen een nieuwe realiteit van seksuele ervaringen, net zoals Steve Jobs een nieuwe realiteit creëerde van hoe we met elkaar communiceren." Volgens Tristan Pollock, oprichter van incubator 500 Startups, is de sector inmiddels ruim 30 miljard dollar waard.

Intimiteit

Seks met robots, jezelf onderdompelen in virtuele porno met daaraangekoppelde seksspeeltjes - het kan allemaal. Maar wat betekent intimiteit nog in een wereld waarin technologie al je seksuele verlangens kan bevredigen? "Technologie kan intimiteit juist vergroten", zegt Jenna Owsianik. "De voordelen voor langeafstandsrelaties liggen voor de hand, maar ik denk dat het iedereen dichter bij elkaar kan brengen. Technologie biedt nieuwe middelen om seksualiteit te leren begrijpen. Die van jezelf en van anderen."

Gallop is vooral blij dat sextech een nieuwe focus legt op vrouwelijke seksualiteit. Zo zijn er nieuwe generatie seksspeeltjes (onder andere handsfree vibrators) speciaal ontworpen voor de vrouw en VR-porno vanuit een vrouwelijk perspectief. Maar wat betreft intimiteit en technologie is ze heel stellig. "Technologie kan niet al je seksuele verlangens bevredigen", stelt ze. "Uiteindelijk is het gevoel van samen met een mens van vlees en bloed in bed liggen, met al zijn of haar eigen verlangens en emoties, niet door technologie te vervangen."