Hoe tevreden zijn Belgische bedrijven over hun service provider? © .

Whitelance Research onderzoekt al enkele jaren hoe tevreden bedrijven zijn over de verschillende outsourcingsbedrijven. De beste spelers zijn Tata Consultancy Services, Econocom, Capgemini, Fujitsu en Sopra Steria, zij halen allemaal een scoren van 80 procent. Maar de overgrote meerderheid van de outsourcers scoort ruim boven de zeventig procent.

"De eerste tien leveren eigenlijk gelijkaardige kwaliteit, maar dat betekent ook dat iedereen zijn job goed doet en dat er maturiteit is. Je merkt ook dat klanten hier trouw zijn en niet snel naar een andere speler overstappen," legt Jef Loos, Head Sourcing Research Europe bij Whitelane Research.

In totaal onderzocht Whitelane Research de reputatie van 29 outsourcers. Maar het bekijkt ook waarom hun klanten IT-diensten uitbesteden. De voornaamste reden (64%) is een focus op de core business, gevolgd door kostenbesparing (56%) en toegang tot middelen (43%)

Drie outsourcers scoren, ten opzichte van hun concurrenten, minder goed. Verizon, IBM en BT bengelen met respectievelijk 62%, 62% en 58% onderaan de tevredenheidsenquete.

Al nuanceert Loos dat de tevredenheid vaak afhankelijk is van de kennis van de klant zelf. "We hebben end users onder meer gevraagd om hun eigen skills te beoordelen en dan zie je dat ze denken dat ze goed zijn in transitie en governance. Maar als we diezelfde vraag stellen aan de vendors, over hun klanten, dan horen we dat de klant vaak onvoldoende kennis van de materie heeft."

Loos heeft dan ook een wijze raad voor bedrijven die willen outsourcen. "Investeer meer tijd en energie in governance. De meeste vendors leveren goed werk, maar het verschil ik kwaliteit bij outsourcing zit hem vaak in de klant en de kennis van de materie."