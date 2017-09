Hoe Tobania zich bijna kapot groeide

In december 2014 maakten Tobius en Saga Consulting hun fusieplannen bekend. Tobania werd de naam van het fusiebedrijf dat toen in één klap goed was voor een omzet van 57 miljoen euro en ruim 500 medewerkers. "Het momentum was daar, we hadden zowel via Tobius als Saga Consulting de nodige voelsprieten in de bancaire sector en we hadden nu de goeie schaalgrootte om er aan de bak te kunnen bij heel wat spelers. Bij alle banken werden we bevoorrechte supplier", blikt ceo Lode Peeters terug.

Ondertussen is Tobania een one stop shop voor de klant geworden en probeert het bedrijf het verschil te maken tegenover andere Belgische spelers als Delaware, Cronos, Cegeka en RealDolmen. "De strategische aanpak is grotendeels gelijklopend, maar wij vertrekken wel vanuit staffing", zegt Peeters: "We hoeven als it-speler niet de lead te nemen binnen bedrijven om bijvoorbeeld hun transformatietraject te sturen. Ik ben graag de copiloot van de bedrijven, de bestuurder hoef ik niet te zijn. De copiloot zorgt er mee voor hoe snel je gaat en hoe je de bochten neemt."

Komaf gemaakt met groeipijnen

Ruim 2,5 jaar na de fusie blijft Lode Peeters nog volop achter de grote stap van toen staan. "Het heeft ons tot een groot bedrijf gemaakt, en dat hadden we nodig om te blijven groeien en te kunnen meespelen bij de grotere contracten. Als we het organisch zouden hebben gedaan, zou het veel langer geduurd hebben. Het was the only way to go ook om klanten de kwaliteit te kunnen bieden die ze eisen. Je kan niet blijven aanmodderen."

Al waren er ook groeipijnen in de afgelopen twee jaar. "Strategisch zat alles goed, maar achteraf gezien moeten we durven bekennen dat onze tactische uitvoering beter kon", zegt Peeters, die het voorbeeld geeft van de administratieve processen. "We hadden er bewust niet voor gekozen om één groot erp-systeem uit te rollen. Nu gaan we dat wel doen. We hebben te lang willen teren op oude administratieve systemen en dat hebben we toch wat onderschat."

Daarnaast waren er ook financiële kopzorgen. "We hadden voor een betere financiële opvolging moeten zorgen. Met zo'n fusie zijn er meer kosten gemoeid dan gedacht, en je moet die wel kunnen dragen. We hebben moeilijke tijden gekend in onze financiering", geeft Peeters toe. "Maar mee dankzij onze nieuwe cfo Styn Vanhove hebben we nu voor het eerst sinds maanden terug wat ademruimte. Ja, je kan je dus écht kapot groeien als bedrijf als je niet voldoende op de cijfers let. Ik kan er nu van meespreken", aldus de ceo.

Ondertussen heeft Tobania komaf gemaakt met de groeipijnen die de grotere schaal meebrachten. "Onze ondernemerszin heeft ons gered. Zo hebben we kunnen bijsturen. Ik had een duidelijke strategie voor de fusie, maar toen bleek dat het samengaan van de bedrijven aanvankelijk te weinig extra return bood. Nadat we de strategie opnieuw aangepast hebben, zien we wel de sterke groei die we zochten en kunnen we die financieel ook dragen."

Dat het bedrijf nog steeds volledig met privé-kapitaal gefinancierd wordt, laat ook toe om zeer snel te schakelen, zegt Peeters: "We voelen geen kwartaaldruk en bijsturingen hoeven niet te wachten tot het volgende kwartaal of half jaar."

Verdubbelen tegen 2021

Sinds het bedrijf 9 concrete, gespecialiseerde business units naar voor schuift, trekt de groei opnieuw fors aan. Vorig jaar klokte Tobania af op zo'n 60 miljoen euro omzet (exclusief de omzet tussen de dochterbedrijven, nvdr). Dit jaar moet de 70 miljoen euro al in het vizier komen. Maar op langere termijn is de ambitie nog groter. "Tegen 2021 willen we verdubbelen in omvang, dat is onze ambitieuze doelstelling", aldus Peeters. De forse rekrutering ondersteunt die ambitie. Vorig jaar rekruteerde Tobania al 150 medewerkers en dit jaar wil het bedrijf er nog eens 200 aantrekken. Al is er ook hier een lesson learned. "Twee op de drie mensen op onze payroll hebben ons sinds de fusie verlaten. We moeten er dus over blijven waken dat iedereen wel mee wil en mee kan. Ondertussen zijn we in aantal medewerkers wel sterk gegroeid. We hebben daarom een employee centricity programma opgestart om onze medewerkers voldoende opleidingen te geven en aan een flexibele work/life balans te werken. Ook dát hoort bij groeien", besluit Lode Peeters.