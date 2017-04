Hoe verdient u geld met AR?

Pikachu de Pokémon brengt, zelfs nu de grote hype een beetje voorbij is, zijn makers best veel geld op. App-maker Niantic, het bedrijf achter Pokémon Go, zou in 2016 een miljard dollar verdiend hebben. Geen wonder dus dat bedrijven nieuwe manieren zoeken om 'iets met augmented reality' te doen. De technologie, die trouwens al een paar jaar bestaat, zet een extra laagje op de 'realiteit'. Zo kan u met een smartphone in de echte Nieuwstraat op zoek naar virtuele monstertjes, of kan u, zoals de mobiele browser Layar al sinds 2010 doet, extra info opzoeken over 'points of interest' die u op uw tochten tegenkomt. Door het gebruik van de camera en locatiediensten van een gsm kan u zowel de kathedraal voor u zien, als de laag aan informatie die erover gelegd wordt. Waar virtual reality u dus in een volledige andere wereld dropt, maakt augmented reality vooral de bestaande wereld dat tikkeltje vreemder of informatiever.

De app-economie

Delen Verwacht wordt dat de nieuwe iPhone die later dit jaar gelanceerd wordt, een of andere ar-functie zal hebben.

Voorlopig zijn de bekendste ar-toepassingen in de wereld van smartphones te vinden. Snapchat is met zijn camerafunctie, waarmee u hondenoortjes in real time op uw hoofd zet, of van gezicht kunt wisselen met uw kat, een van 's werelds meest gebruikte ar-apps. Aan de informatieve kant zijn er naast Layar bijvoorbeeld ook de vele apps met 'sterrenkaarten'. Een app als Sky Map vertelt u welke sterrenbeelden u ziet wanneer u ernaar wijst met uw smartphone. Dat het vooral smartphones zijn die van deze technologie genieten hoeft ook niet te verbazen. De meeste smartphones en mobiele netwerken zijn ondertussen sterk genoeg om deze toepassingen vlotjes toe te laten. Ook Apple ceo Tim Cook gelooft in augmented reality, zo vertelde hij onlangs in een interview met de Britse krant The Independent. Verwacht wordt dat de nieuwe iPhone die later dit jaar gelanceerd wordt, een of andere ar-functie zal hebben.

Kunst is natuurlijk om met die coole technologie ook geld te verdienen. En om met een app winst te maken, hebt u een erg grote gebruikersbasis nodig. Het model van Niantic slaat alvast de weg in die ook andere mobiele spelletjes zoals Angry Birds al gebruiken: in-game aankopen en reclame-inkomsten. "We werken met operatoren om de vraag naar hun diensten te vergroten," zegt Niantic ceo John Hanke daarover tijdens een uiteenzetting op Mobile World Congress. Het bedrijf sluit onder meer reclamedeals voor gesponsorde locaties. Spelers krijgen gratis items als ze die bezoeken en zo wordt er meer volk naar bijvoorbeeld de Starbucks koffieketen gelokt. "We hebben nu meer dan 35.000 gesponsorde locaties wereldwijd," zegt Hanke, "en meer dan 500 miljoen bezoeken aan een gesponsorde locatie." En dan zijn er nog de specifieke deals rond bijvoorbeeld mobiele data-abonnementen, batterijpakketten en meer.

De hardware

Een smartphone biedt laagdrempelige toepassingen voor augmented reality, maar ze blijven ook vrij simpel. Voor meer high tech versies moet u bijvoorbeeld bij Microsofts HoloLens zijn. Dat is een bril met ingebouwde pc die in november van dit jaar zou moeten uitkomen. In HoloLens wordt de data niet gewoon bovenop de wereld gezet, ze krijgen een ankerpunt en u kan ermee interageren. Zo moet het mogelijk zijn om Minecraft te spelen op de keukentafel en krijgt u een ander perspectief op uw werk door rond die tafel te stappen. In principe moet deze technologie bijvoorbeeld interieurdesign en architectuur makkelijker te maken.

Opvallend is dat Microsoft met de HoloLens, in tegenstelling tot vergelijkbare vr-concurrenten Samsung Gear en Sony PlayStation VR, niet naar de consumentenmarkt gaat. De HoloLens wordt namelijk niet meteen als gamingtoestel gepromoot, Microsoft trekt volop de kaart van de business. Het toestel wordt getest in verschillende use cases, waaronder medische opleidingen, een sector waar virtual reality trouwens al jaren gebruikt wordt. Als u iemand kan leren hoe te opereren op een virtuele patiënt is dat altijd een voordeel tegenover 'echte' mensen.

De lessen van Google

Delen Door van ar-toestellen een business tool te maken, is het niet nodig dat deze 'slimme' brillen het design van een iPhone hebben. Het zijn gebruiksvoorwerpen die erbij horen, zoals overalls of telefoonheadsets.

Die b2b-aanpak heeft misschien met de hardware te maken. Om met HoloLens, of vergelijkbare augmented reality toepassingen zoals Meta of Ora-S te werken, moet u namelijk een bril op uw neus zetten. Een futuristische, niet al te stijlvolle bril. En hier lijken de fabrikanten geleerd te hebben uit de ter ziele gegane Google Glass. De vroege ar-brillen van de techgigant waren een stevig staaltje technologie, maar ze waren ook allesbehalve 'cool' en ermee gezien worden was slecht voor uw sociale leven. Door van ar-toestellen een business tool te maken, is het alvast niet nodig dat deze 'slimme' brillen het design van een iPhone hebben. Het zijn gebruiksvoorwerpen die erbij horen, zoals overalls of telefoonheadsets.

Een mooi voorbeeld van een ar-bril die al op de markt is, vormt de M-100 van Vuzix. Het Amerikaanse bedrijf maakt slimme brillen voor zakelijke toepassingen. Vuzix ontwerpt zelf de hardware en werkt samen met partners, zoals DHL en SAP, om specifieke apps voor de toestellen te bouwen. Zo kan een medewerker van een pakjesleverancier bijvoorbeeld een informatielaagje op zijn bril krijgen met gps-instructies om snel op de leveringslocatie te geraken. Of een reparateur krijgt de blauwdruk van een machine geprojecteerd, zodat hij of zij makkelijker vindt waar het mis is gegaan. Het verschil met Google Glass is volgens een medewerker van Vuzix simpel : "Wij staan er vandaag, en zij niet."