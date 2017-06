Hoe ziet het internet eruit in het Zettabyte-tijdperk?

Het Zettabyte-tijdperk is het online tijdperk waartoe we zopas zijn binnengetreden. Vorig jaar overschreed de totale hoeveelheid informatie op het internet namelijk voor het eerst de Zettabyte. Dat is een één waar 21 nullen achter staan, ofte 1.000 miljard Gigabyte.

Tegen 2021 zal het internet nog drie keer groter worden: 3.3 Zettabyte, om precies te zijn. Dat zou neerkomen op een maandelijks gemiddelde 35 Gigabyte per persoon. En met een breedbandsnelheid van 53 Mbps zal het internet over vier jaar dubbel zo snel zijn als vandaag.

Die cijfers komen uit de Visual Networking Index, die Cisco recent publiceerde. Ieder jaar combineert de maker van netwerkapparatuur een analyse van haar eigen data met de voorspellingen van onafhankelijke analisten. De studie is inmiddels aan haar twaalfde editie toe en wordt gezien als een belangrijk meetinstrument om de evolutie van het internet in kaart te brengen. Overheden, academici en telecomoperatoren maken er dan ook gretig gebruik van om de digitale toekomst in kaart te brengen.

Geconnecteerde toestellen

En die toekomst wordt er een van het Internet of Things (IoT) - denk aan toestellen als slimme meters, locatiechips voor huisdieren of digitale gezondheidsmeters. In combinatie met industriële machine-to-machine communicatie zullen dergelijke slimme toestellen tegen 2021 de helft van alle internetverbindingen omvatten. IoT zal het populairst worden in de zorgsector: ieder jaar zal daar het aantal geconnecteerde toepassingen met 30 procent toenemen. Toepassingen voor slimme steden en geconnecteerde wagens zullen jaarlijks groeien met 29 procent.

Overspoeld door video

Video zal het internet nóg meer gaan domineren: over vier jaar zal het tachtig procent van de internettrafiek uitmaken. Elke maand zal er 50 miljard uur video bekeken worden door zo'n 1,9 miljard online kijkers. Live video zal maar liefst vijftien keer groter worden en 13 procent van het online videoverkeer omvatten. Nieuwe toepassingen zoals augmented reality en virtual reality zullen twintig keer groter worden en tegen 2021 één procent van het entertainmentverkeer omvatten.

Keerzijde van de medaille

Ook het aantal DDoS-aanvallen zal fors de hoogte ingaan. Bij zo'n distributed denial of service-aanval vuren cybercriminelen miljoenen verzoeken af op de servers en netwerktoestellen van bedrijven waardoor ze hun netwerken en websites lamleggen. De DDoS-aanvallen van meer dan 1 Gbps groeiden vorig jaar al met 172 procent. Tegen 2021 zullen ze nog eens ruim verdubbelen tot 3,1 miljoen aanvallen per jaar.