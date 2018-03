Hoe zit het met uw smartphoneverslaving?

Volgens cijfers van de werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid heeft 9,6 procent van de werkende Vlamingen stressniveaus die tot een acuut problematische categorie behoren. Ook Securex heeft het over 1 op de 10 werknemers die een reële burn-out dreigen op te lopen, en 25 procent werknemers met spanningsklachten waaronder negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten. Stress en burn-out zijn dan ook een groeiend probleem, en we maken het onszelf niet meteen makkelijk door steeds nieuwe technologieën te implementeren die - als ze niet juist worden gebruikt - ook weer hun eigen vorm van stress veroorzaken. Een daarvan is 'technostress', het idee dat u altijd geconnecteerd en bereikbaar moet blijven. Florence Pérès heeft zich een vijftal jaren geleden gespecialiseerd in het fenomeen, en het bestrijden ervan. Na enkele jaren bij onder meer internetcommunicatiebureau The Reference ging ze aan de slag bij Better Minds at Work, een bedrijf van consultants, trainers en coaches. "We zijn gespecialiseerd in het veerkrachtig maken van mensen op het werk", zegt Pérès.

...