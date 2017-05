HomeHub voor Windows 10 wil slim huis centraal besturen

Volgens technologiewebsite 'The Verge' zullen apparaten met HomeHub een 'always-on'-functie hebben om constant een overzicht te bieden van onder andere (gedeelde) agenda's, notities en to-dolijstjes. Een van de afbeeldingen laat een digitale oproep zien, wat suggereert dat ook videogesprekken een functie zullen zijn. Verder zou Cortana, de virtuele assistente van Microsoft, alvast een grote rol spelen. Hierdoor zou je je slimme apparaten met stemcommando's kunnen bedienen. Cortana heeft voorlopig echter nog geen Nederlands geleerd. De functie is op Windows 10 enkel in het Engels beschikbaar, wat het voor onze contreien minder interessant maakt. HomeHub zou compatibel zijn met enkele slimme apparaten zoals de Philips Hue-verlichting, de slimme thermostaten van Google Nest, Wink, Insteon en SmartThings.

Door deze functionaliteit aan Windows 10 toe te voegen lijkt Microsoft de concurrentie willen aan te gaan met apparaten zoals de Amazon Echo. Ook dit toestel probeert zichzelf in de markt te zetten als een alles-in-een-hulpje met een aanraakscherm en speakers. Indien elke Windows 10-pc omgevormd kan worden in een 'smart speaker', zou dit de concurrentie het vuur aan de schenen kunnen leggen. Volgens The Verge zouden functies zoals het nieuwe welkomstscherm, gedeelde desktops, verbeteringen aan Cortana en ondersteuning voor bepaalde smarthometoestellen deel uitmaken van de Windows 10-update in september.