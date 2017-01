Honger naar gadgets doet Aziatische e-afvalberg fors groeien

Van 2010 tot 2015 is de hoeveelheid elektronisch afval in China verdubbeld. In dezelfde periode groeide de elektronische afvalberg in heel Oost- en Zuidoost-Azië met 63 procent, meldt een nieuw VN-rapport, dat de evolutie in twaalf landen onderzocht.

Groeiende middenklasse

Oorzaken zijn een groeiend aantal producten, een groeiende middenklasse die deze producten kan betalen, en een steeds kortere levensduur van gadgets als gevolg van technologische vooruitgang en modetrends.

"Steeds meer gadgets en speeltjes worden met een stekker of batterij verkocht. Dat levert een substantiële bijdrage aan de toename van e-waste", zegt hoofdauteur Ruediger Kuehr.

Elektronisch afval dat niet degelijk gerecycleerd of verwerkt wordt, is een gevaar voor het milieu. Er zitten waardevolle metalen zoals koper in en om dat eruit te halen wordt het afval verbrand of met zuur bewerkt. Dat kan het water en de lucht vervuilen. Wie het afval op die manier verwerkt, loopt ook een risico op kanker of onvruchtbaarheid.

Geen enkel continent produceert meer e-waste dan Azië. Maar per inwoner produceren Europa en de Amerika's nog altijd vier keer meer elektronisch afval.

Een groot deel van het westerse afval komt in ontwikkelingslanden terecht.

(IPS)