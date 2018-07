Hoofd personeelszaken Uber stapt op na klachten over doofpotoperatie

Uber-CEO Dara Khosrowshahi heeft de Uber-medewerkers dinsdag per mail op de hoogte gebracht, meldt persbureau Bloomberg woensdag. De CEO gaf geen reden op voor het ontslag.

Wel hadden anonieme werknemers geklaagd dat Hornsey interne klachten over racisme constant afwees. Ook zou ze volgens klokkenluiders haar donkere collega-bestuurder Bernard Coleman hebben beledigd en haar donkere oud-collega Bozoma Saint John hebben bedreigd, schrijft persbureau Reuters.

Hornsey was sinds januari vorig jaar juist verantwoordelijk voor diversiteit en de strijd tegen discriminatie. Amper een maand later klaagde Susan Fowler, een ingenieur bij Uber, in een veel gedeelde blogpost over grensoverschrijdend seksueel gedrag bij haar collega's. Uber stelde toen een onafhankelijk onderzoek in, geleid door voormalig procureur-generaal voor de Amerikaanse overheid Eric Holder, maar ook Liane Hornsey werkte eraan mee. Critici vroegen zich toen af hoe 'onafhankelijk' een onderzoek kon zijn als het wordt gevoerd door onder meer het hoofd personeelszaken.

Er volgde nog een lange golf van schandalen, ontslagen en analyses van de 'bedrijfscultuur' en uiteindelijk het ontslag van voormalig CEO Travis Kalanick en de helft van zijn bestuursraad. Nu moet dus ook Hornsey, die destijds achter Kalanick zou hebben gestaan, opstappen.

Uber probeert al een tijdje schoon schip te maken. In maart werd het bedrijf na een collectieve rechtszaak over systematische discriminatie tot een akkoord gedwongen. Daarbij moest het bedrijf 10 miljoen dollar betalen aan vrouwelijke software-ontwikkelaars, alsook aan ontwikkelaars uit minderheden van bijvoorbeeld Afrikaanse origine of latino's.