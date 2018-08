Hoofd veiligheid stapt op bij Facebook

Stamos is Facebook's CSO sinds 2015 en kwam van een gelijkaardige rol bij Yahoo. Hij kondigt zelf aan dat hij het bedrijf op 17 augustus verlaat om in september aan de slag te gaan aan als docent en onderzoeker aan de universiteit van Stanford.

In een reactie aan The Verge laat Facebook weten dat het Stamos niet zal vervangen. Het team dat vroeger specifiek op security focuste, onder leiding van Stamos, zou intussen grotendeels zijn verspreid doorheen andere afdelingen om daar mogelijke veiligheidsproblemen van binnenuit aan te pakken. Al wil dat ook zeggen dat het team van Stamos de afgelopen maanden drastisch is verkleind.

Stamos wordt algemeen gezien als een van de weinige topmensen van Facebook die ook buiten het bedrijf over de veiligheid van het platform wil spreken. Enkele maanden geleden nog schreef de New York Times dat zijn vertrek nakend was, maar Facebook wou hem volgende de krant aan boord houden tot augustus.

Het nieuws van zijn vertrek komt, mogelijk niet toevallig, net nadat Facebook laat weten dat het nieuwe pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden heeft ontdekt en nadat het strenger optreedt tegen apps die slecht omgaan met gebruikersgegevens.