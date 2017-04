Hoofd zelfrijdende auto's Uber zet stap terug wegens rechtszaak

Levandowski zal volgens een interne e-mail dat 'Business Insider' kon bemachtigen geen ontslag nemen, zijn rol binnen het bedrijf zal wel veranderen. Hij zal niet meer meewerken aan alles wat met lidar te maken heeft. Lidar is een technologie die noodzakelijk is om zelfrijdende auto's te doen werken. Het staat ook centraal in de rechtszaak die Waymo aangespannen heeft tegen Uber. "Verzeker je er alsjeblieft van me niet te betrekken bij bijeenkomsten of mails die gaan over lidar en vraag me daar ook geen advies over'', aldus Levandowski in de e-mail aan zijn medewerkers. Hij wordt ervan beschuldigd bedrijfsgeheimen in verband met de technologie gestolen te hebben tijdens zijn positie als werknemer bij het zelfrijdende autoproject van Google. Zes weken voor zijn vertrek zou hij 14000 vertrouwelijke documenten hebben gedownload. Na zijn tijd bij Google begon Levandowski met zijn eigen start-up, Otto. Dat bedrijf werd vorig jaar overgekocht door Uber voor 680 miljoen dollar.

De e-mail gaf geen reden aan voor het vertrek. De beslissing werd echter genomen na een waarschuwing van de rechter dat het bewijs in de rechtszaak er zou kunnen toe leiden dat Levandowski niet meer aan de zelfrijdende auto van Uber mag werken.

Het nieuwe hoofd van de 'Advanced Technologies Group' van Uber wordt Eric Meyhofer.