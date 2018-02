Hoogste Amerikaanse rechtbank oordeelt of Microsoft Europese e-mails mag afschermen

De ruzie tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie en Microsoft dateert uit 2013. Het ministerie vroeg het bedrijf om toegang tot e-mails in een onderzoek naar drugstrafiek. De mails werden echter bewaard in Ierland, waar de verdachte zijn account had aangemaakt, waardoor Microsoft stelde dat het nationaal verzoek van de VS ongeldig was.

Over de zaak werd intussen al uitspraak gedaan, de laatste keer in 2016 in hoger beroep in New York, waarbij Microsoft gelijk haalde. Maar de regering Trump stuurde de zaak door naar het hooggerechtshof.

De zaak gaat uiteraard om meer dan een handvol mails van één verdachte. Als Microsoft de zaak verliest, dan kan de VS de facto gebruikersdata van elk Amerikaans bedrijf in het buitenland opvragen. Dat is is niet alleen een ernstige schending van de privacy, bedrijven als Microsoft vrezen tegelijk dat het hen klanten zal kosten als ze de data van niet-Amerikaanse gebruiker onvoldoende kunnen afschermen.

Intussen krijgt Microsoft al de steun van onder meer IBM, Alphabet (Google), Apple, Verizon en Amazon. Het ministerie van justitie krijgt de steun van 35 Amerikaanse staten. Intussen is er ook wetgeving op komst die de huidige regels, daterend uit 1986, moeten aanpassen. Eind juni zal het hooggerechtshof een uitspraak doen.