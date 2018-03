HP lanceert medische computers

De nieuwe lijn medische computers bestaat uit drie verschillende modellen, alhoewel het hier eigenlijk gewoon gaat om nieuwere "healthcare"-edities van al bestaande HP producten. In de healthcare-reeks vinden we namelijk de HP EliteBook 840, een 14 inch laptop, de HP EliteOne 800, een all-in-one desktopcomputer en het HP 270 27 inch display terug, telkens voorzien van enkele extra medische snufjes.

De toestellen zijn eerst en vooral allemaal erg makkelijk te reinigen. In een medische omgeving wordt alles regelmatig gekuist met bacteriedodende middelen en daar is de healthcare-reeks volgens de NEN-normen tegen opgewassen. Ze hebben ook verschillende functies, zoals keyboard of touchscreen uitschakelen, om het schoonmaken makkelijker te maken. Daarmee hoopt HP de verspreiding van infecties in ziekenhuizen mee te helpen voorkomen.

Daarnaast probeert HP de toestellen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken om de workflow in ziekenhuizen te versnellen. Het touchscreen werkt bijvoorbeeld ook voor iemand die latex handschoenen gebruikt en om in te loggen kan er gebruik gemaakt worden van een vingerafdruk of van RFID, waardoor even tegen het scherm tikken met een badge volstaat.

Volgens HP is veiligheid van medische data een van de grootste gevaren tegenwoordig binnen de medische sector. Daarom zijn de toestellen voorzien van de HP-Sure technologieën waardoor ze moeilijker te hacken zouden zijn. Ook zijn de schermen enkel te lezen voor de persoon die vlak voor het scherm zit, op een afstand meelezen is dus niet mogelijk.

De HP EliteBook 800 G5 Healthcare Edition zal vanaf mei beschikbaar zijn in de VS, op de HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition All-in-One (AiO) en het HP Healthcare Edition HC270cr Clinical Review Display is het nog wachten tot juni.