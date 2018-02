HP-printers omarmen Alexa, Google Assistant en Cortana

HP heeft op haar website bekend gemaakt dat haar wifi-printers nu werken met Alexa, Google Assistant en Cortana. Volgens het bedrijf is het een logische stap dat ook printers zonder muisklikken bepaalde taken kunnen uitvoeren. Onderzoek dat HP liet uitvoeren, toonde al aan dat gebruikers altijd en overal willen printen.

"De integratie van spraakassistentie in thuisprinters is een ontegensprekelijke handige toepassing van de technologie", stelt Anneliese Olson, general manager van home printing bij HP. "Voor families met een drukke agenda, is spraakassistentie enorm handig. Je printer toevoegen aan je netwerk van slimme apparaten lijkt me een logische stap."

Sudoku's en millimeterpapier

HP heeft naar eigen zeggen een uniek pakket aan functies toegevoegd voor elke assistent afzonderlijk. Met Google Assistant kunnen gebruikers bijvoorbeeld een boodschappenlijstje opstellen. Dankzij de nieuwe update kan je dat lijstje nu onmiddellijk afdrukken alvorens je naar de supermarkt vertrekt.

De Amerikaanse fabrikant somt nog enkele andere functies op. Wanneer je bijvoorbeeld een grafiek wil uittekenen, kan je vragen om die op millimeterpapier af te drukken. Volgens HP kan je ook altijd vragen naar de resterende capaciteit van je inktpatronen. Snel je weekplanning, een sudoku of een kleurplaat voor de kinderen laten printen, mag eveneens geen probleem zijn.

Ingebouwd in je printer

Tenslotte laat HP verstaan dat het in de toekomst spraakassistentie rechtstreeks in haar printers zelf wil inbouwen. Volgens het bedrijf mogen we dergelijke implementaties 'in de nabije toekomst' verwachten, al is het nog niet helemaal duidelijk wanneer dat precies zal zijn.

Wie aan de slag wil met de spraakassistentie kan een aparte installatiegids raadplegen voor elke assistent. Je kan hier terecht voor Google Assistant, hier voor Alexa en hier voor Cortana.