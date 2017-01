HP roept 101.000 laptopbatterijen terug wegens brandgevaar

De computerfabrikant moest in juni al een gelijkaardige terugroepactie opzetten waarbij 40.000 toestellen waren getroffen. Deze terugroeping is voor hetzelfde probleem, maar nu blijkt dat meerdere toesteltypes mogelijk de schadelijke accu's bevatten.

Concreet gaat het om batterijen van Panasonic die geproduceerd zijn in China. Ze kunnen opduiken in HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario, en HP Pavilion notebooks die verkocht zijn in de VS, Canada of Mexico tussen maart 2013 en oktober 2016. In totaal zijn er negen gevallen van oververhitting of ontbranding vastgesteld.

Controleren via barcode

Wie twijfelt of zijn toestel betrokken is kan naar de batterij kijken. Als de barcode daarop begint met 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL of 6EBVA dan gaat het om zo'n mogelijk defecte batterij. Wie twijfelt kan via de website van HP ook een tool gebruiken om na te gaan of je laptop in die reeks zit.

De laptop blijven gebruiken met batterij is af te raden. Al zegt HP wel dat het veilig is om de toestellen te gebruiken via het stopcontact, zonder batterij.