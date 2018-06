HP schrapt wereldwijd meer banen

In een verplichte verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC, kondigt het Amerikaanse bedrijf aan dat de raad van bestuur heeft ingestemd met het schrappen van banen.

HP verwacht nu tegen het einde van het boekjaar 2019 afscheid te nemen van 4.500 tot 5.000 werknemers. Volgens het bedrijf zal dit in eerste instantie leiden tot meer kosten voor personeelskosten - bijvoorbeeld door ontslagen en ontslagvergoedingen - van ongeveer 700 miljoen dollar (597 miljoen euro) vóór belastingen .

Het plan voor de herstructurering, dat werd gepresenteerd in oktober 2016, voorzag oorspronkelijk in het schrappen van maximaal 4000 banen. HP heeft nu ongeveer 49.000 werknemers in dienst.

HP Inc worstelde lange tijd met de slinkende pc- en printermarkt, maar doet het laatste zeven kwartalen veel beter met omzetgroei en recentelijk verhoogde winstdoelstellingen verhoogd. Het HP-aandeel is ongeveer een kwart hoger dan een jaar geleden.

